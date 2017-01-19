Бразилец Неймар назван самым потенциально дорогим футболистом мира. ПОЛНЫЙ СПИСОК

Игрок испанской "Барселоны" и сборной Бразилии Неймар признан самым потенциально дорогим футболистом мира.

24-летний форвард возглавил рейтинг футболистов с наибольшей потенциальной трансферной стоимостью, сформированный Международным центром спортивных исследований (CIES), передают РИА Новости.

Цена нападающего "Барселоны", по данным CIES - 246,8 млн евро. Своего товарища по команде Лионеля Месси, который занял второе место в списке с оценкой в 170,5 млн, Неймар обошел более чем на 75 млн.!

Третье место составители рейтинга отдали французском полузащитнику "Манчестер Юнайтед" Полю Погба, которого они оценили в 155,3 миллиона евро.

Нападающий мадридского "Реала", который получил "Золотого мяча" и титул действующего чемпиона Европы Криштиану Роналду авторы исследования поставили только на седьмое место, оценив его трансферную стоимость в 126,5 млн евро.

Как утверждают в CIES, их методика расчета трансферной стоимости позволяет вычислить реальную цену игрока. Статистическая модель учитывает такие показатели, как время, проведенное на поле, забитые голы, возраст футболиста и данные о его действующем контракте, а также интерес со стороны покупателей.