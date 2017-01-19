Верхний банер

Бразилец Неймар назван самым потенциально дорогим футболистом мира. ПОЛНЫЙ СПИСОК

Неймар, goal.com

12
19.01.17 14:33Сколько просмотров этой статьи52Сколько комментариев этой статьи0

Игрок испанской "Барселоны" и сборной Бразилии Неймар признан самым потенциально дорогим футболистом мира.

24-летний форвард возглавил рейтинг футболистов с наибольшей потенциальной трансферной стоимостью, сформированный Международным центром спортивных исследований (CIES), передают РИА Новости.

Цена нападающего "Барселоны", по данным CIES - 246,8 млн евро. Своего товарища по команде Лионеля Месси, который занял второе место в списке с оценкой в 170,5 млн, Неймар обошел более чем на 75 млн.!

Третье место составители рейтинга отдали французском полузащитнику "Манчестер Юнайтед" Полю Погба, которого они оценили в 155,3 миллиона евро.

Нападающий мадридского "Реала", который получил "Золотого мяча" и титул действующего чемпиона Европы Криштиану Роналду авторы исследования поставили только на седьмое место, оценив его трансферную стоимость в 126,5 млн евро.

Как утверждают в CIES, их методика расчета трансферной стоимости позволяет вычислить реальную цену игрока. Статистическая модель учитывает такие показатели, как время, проведенное на поле, забитые голы, возраст футболиста и данные о его действующем контракте, а также интерес со стороны покупателей.

Похожие новости

15.01.17 11:10Назван самый дорогой город Украины

18.06.14 12:23Северные футболисты в Бразилии страдают от жары (видео)

09.08.13 13:18Посол Бразилии: украинские предприятия имеют все основания присоединиться к нашим многомиллиардным программам

01.08.13 11:49Намерения «Укроборонпрома» могут помочь николаевским кораблестроителям

31.08.10 09:00Пока Россия раздумывает, Бразилия договорилась ремонтировать суда и строить корабли на Черноморском судостроительном заводе

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Четверг, 19.01.2017

Закругление верхнее-левое

17:40Генштаб ВСУ обвинили в препятствовании создания в Украине "казачьего батальона"

17:25Николаевская и Одесская области на неделю станут плацдармом для военных учений

17:08СМИ опубликовали письмо Януковича к Путину с просьбой ввести войска

16:39Журналистов Николаевщины приглашают принять участие в конкурсе

16:23За месяц население Украины сократилось на 16 тысяч человек

16:06Николаевские воры оказались гурманами

15:54На украинских вокзалах постоят электронные терминалы продажи билетов

15:35В Корабельном районе Николаева хотят наладить производство энергии и стройматериалов

15:10В Николаеве презентовали первую книгу Татьяны Ульянкиной о немце, строившем порты в наших краях

15:00Воскового двойника Трампа в Музее мадам Тюссо показали на два дня раньше срока (ФОТО)

14:46Николаевцы опять требуют вернуть городу детский сад на Промзоне

14:33Бразилец Неймар назван самым потенциально дорогим футболистом мира. ПОЛНЫЙ СПИСОК

14:02На Кинбурнской косе могут запустить производство морепродуктов

13:57В Интерполе вопрос о возобновлении розыска Януковича рассмотрят до конца января

13:37В Москве в реанимацию доставили звезду фильма "Марш Турецкого"

12:28Жена обвиняемого в получении взятки Романчука не пускала в дом сотрудников СБУ для проведения обыска

12:16Николаевцы готовы к крещенским купаниям

12:10Николаевцы, сегодня не будет в течении дня воды! Найдите свой адрес

12:00Ученые назвали опасные дни недели для родов

11:57В Николаеве проходит очередное слушание по делу вице-губернатора Романчука

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

05.01.17 18:082290

На Николаевщине воры вынесли ночью из магазина продукты питания

05.01.17 18:212420

Во время снегопада в Николаеве брошенные автомобили будут эвакуировать, а проезд большегрузного транспорта по городу запретят

05.01.17 18:321920

В Харькове построили елку из 60-ти автомобилей

05.01.17 18:451940

Власти Николаевской области просят депутатов о подмоге в связи с непогодой

Самые читаемые

17.01.17 18:0015290

Гадание на Крещение 2017: на суженного, на удачу, на деньги, на любовь

05.01.17 20:3711360

Рождественский подарок - путешествие в страну Оз

08.01.17 11:2710620

ООО «Карс Клининг» продолжает освобождать улицы Николаева от снежного плена

08.01.17 12:337880

В НБУ подтвердили введение купюры номиналом 1 000 гривен

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама