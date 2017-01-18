В 2017 году планируется реконструкция шахматной школы в Николаеве

Вчера, 17 января, в Николаеве заместитель председателя облгосадминистрации Александр Кушнир провел выездное совещание по ремонту шахматной школы.

Об этом сообщается на официальном сайте ОГА.

Директор шахматно-шашечного клуба рассказал, что несмотря на частичный ремонт несколько лет назад, здание и фундамент школы продолжают разрушаться - проседает и протекает потолок, в тренировочных классах очень холодно и сыро. А весной и летом есть сложности с проведением соревнований - помещение не оборудовано системой кондиционирования, там царит удушье.

Напомним, что в областном бюджете на 2017 год предусмотрено более 8 миллионов гривен на реконструкцию Николаевской областной детско-юношеской спортивной школы «Областной шахматно-шашечный клуб» им. М.В.Шелеста.

Капитальный ремонт помещений предусматривать обновление кровли здания, ремонт помещений и террасы.