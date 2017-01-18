Виктор Цыганков признан лучшим молодым футболистом Украины 2016 года

Игрок киевского «Динамо» Виктор Цыганков в рамках проекта «Золотой талант» признан лучшим футболистом Украины 2016 года в возрасте до 19 лет, сообщает Zaxid.net

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Цыганков одержал победу по результатам голосования футбольных экспертов, тренеров и журналистов. Полузащитника «Динамо» отметили в 166-ти из 177 анкет, а в 125-ти анкетах футболист занял первое место.

Второе место в списке занял Андрей Лунин («Днепр»), третье - Денис Баланюк («Днепр»). Четвертую позицию занял защитник львовских «Карпат» Василий Кравец.

Отметим, что несмотря на молодой возраст Виктор Цыганков успел отличиться в матче Лиги чемпионов, а также выступить за сборную Украины.