04.01.17 15:002380
Николаевские каратисты стали призерами в Хорватии
|18.01.17 09:40
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В городе Самобор (Хорватия) состоялся международный турнир по карате, в котором участвовали спортсмены из 27 стран
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Двое воспитанников николаевского клуба Fortis стали бронзовыми призерами. Артем Середа завоевал медаль среди кадетов в весовой категории до 57 кг, а Виктор Ксенжик – среди юниоров в весовой категории до 76 кг.
Для николаевских каратистов данный турнир стал вторым этапом отбора в сборную Украины на чемпионат Европы среди кадетов, юниоров и молодежи, который пройдет в феврале в Болгарии.