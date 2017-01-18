Николаевские каратисты стали призерами в Хорватии В городе Самобор (Хорватия) состоялся международный турнир по карате, в котором участвовали спортсмены из 27 стран . Двое воспитанников николаевского клуба Fortis стали бронзовыми призерами. Артем Середа завоевал медаль среди кадетов в весовой категории до 57 кг, а Виктор Ксенжик – среди юниоров в весовой категории до 76 кг. Для николаевских каратистов данный турнир стал вторым этапом отбора в сборную Украины на чемпионат Европы среди кадетов, юниоров и молодежи, который пройдет в феврале в Болгарии. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама