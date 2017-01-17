У Миколаєві урочисто відкрили Чемпіонат України з фехтування на шаблях серед юнаків та дівчат

Сьогодні в Миколаєві у новозбудованому корпусі СДЮШОР, що біля парку «Перемога», стартував Чемпіонат України з фехтування на шаблях серед юнаків та дівчат

. Близько сотні юних спортсменів з Києва, Миколаївської, Харківської, Одеської, Хмельницької та Черкаської областей відкрили Чемпіонат парадом і зараз змагаються за звання найкращих в Україні.

В урочистому відкритті взяли участь заступники голови Миколаївської облдержадміністрації В’ячеслав Бонь, Олександр Кушнір та Віталій Кіндратів, голова обласної ради Вікторія Москаленко, олімпійська чемпіонка Ольга Харлан, керівництво міста, заслужені тренери та спортсмени. «На сьогодні це найкращий фехтувальний зал в Україні. Я впевнений, що серед вас є майбутні чемпіони України, Європи, Світу. Бажаю всім показати найкращі результати. Нехай переможуть найсильніші», - побажав успіху спортсменам та їхнім тренерам В’ячеслав Бонь.

Олександр Кушнір, в свою чергу, зазначив, що розвиток та підтримка спорту на Миколаївщині – серед пріоритетних напрямків роботи команди голови облдержадміністрації. Так, завдяки наполегливості та особистого контролю Олексія Савченка будівництво фехтувального комплексу було завершено за 3 місяці.

«Цього року роботи ще на одному спортивному об’єкті, який роками не могли відремонтувати, будуть завершені. За ініціативи Олексія Савченка з обласного бюджету на 2017 рік виділено значні кошти – 8 мільйонів гривень на реконструкцію Миколаївського шахового клубу. Впевнений, що він після реконструкції буде теж достойний того, щоб приймати змагання українського та міжнародного рівня, як і цей новий фехтувальний комплекс", - прокоментував Олександр Кушнір.