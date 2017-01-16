В чемпионате города Николаева по футзалу голы забивали и на Старый Новый год

После новогодних и рождественских каникул возобновился чемпионат города Николаева по футзалу. Результаты игр, которые состоялись на минувшей неделе, сообщил заместитель председателя городской федерации футбола Александр Бобров.

Первая лига Ника-Тера - Инисс - 4:12 (Петрицкий, Янушкевич, Гагулин, Седагин; Тымчак - 5, Сторублевцев - 4, Крупский - 2, Кошевой), Торпедо - Орексим - 2:5 (Котов, Зайков; Барталев - 2, Климко, Колесниченко, Резничек), СК Николаев - Судостроитель - 5:10 (Носов - 3, Подгорный, Власик; Толгаренко - 4, Матиив, Барков - по 2, Головчак, Смаглий).

Бомбардиры Сторублевцев, Тымчак (оба – Инисс) - по 19, Маркитан (Три медведя) - 16, И. Барский, Хрипко (оба - Торпедо) - по 12.

Вторая лига Детский дворик - Слободка - 6:3 (Король, Константинов - по 2, Шейко, Мунч; Згама - 2, Тистов), Широкая балка - Старый ж/д - 7:4 (Грищенко - 5, Продун, Поляков; Моторин - 2, Бигайло, Чеботарев), Беда - Искра - 3:4 (Мустяца - 2, Шварц; Ткаленко, Реджепдурдыев, В. Пухта, Моспаленко).

Бомбардиры Грищенко (Широкая балка) - 20, Король - 15, Шейко (оба - Детский дворик) - 14.

Третья лига Оранта - Вороновка - 5:6 (Черкесов, Мазанка, Михайличенко, Щербак, Плотниченко; Галстян - 3, Науменко, Боровский, Бонарь), Spirit - ЛИЯ - 3:9 (Сирый - 2, Евдокимов; Штока - 4, Фишман, Шахназаров - по 2, Думяк), Leader - Зоря-50 - 12:6 (Сокирке, Батюков - по 3, Тараборкин, Юскевич - по 2, Козлов, Фещук; Евдокимов - 3, Э. Зизень - 2, Чугай).

Бомбардиры Юскевич (Leader) - 20, Шахназаров (ЛИЯ) - 19, Науменко (Вороновка) - 18, Боровский (Вороновка) - 15.

Четвертая лига Ольвия - Инисс-2 - 7:4 (Попов - 3, Колыханов - 2, Ходоровский, Никора; Мариненко - 2, Кирик, Сушков), BMW - УПО - 7:3 (Бабелюк - 3, Волков - 2, Белич, Трофимчук; Онуфрик, Кулик, Козаченко), Status - GlobalLogic - 5:8 (Хапко - 3, Галич, Стегур; Кливчуцкий - 3, Барчинский - 2, Борисовский).

Команда “Виктория” снялась с чемпионата. Результаты матчей с ее участием аннулированы.

Бомбардиры Бабелюк (BMW) - 23, Попов (Ольвия) – 20, Кирик (Инисс-2) - 19, Хапко (Status) - 17.

Пятая лига Пересадовка - Новопетровка - 1:5 (Погулич; Зверев - 4, Пономаренко), Феникс - Варваровка - 6:8 (Свиридовский, Аляксин, В. Цишко - по 2; Смолик - 3, Галько - 2, Тягий, Беличко, Чеботарев), Шипка - Импульс - 9:3 (Лебедев - 3, Ключник, Яворский - по 2, Руденко, Дубов; Васильев, Бурдейный, Щипцов), Корабел - Варваровка - 2:7 (Подречнев - 2; Галько - 3, Беличко, Смолик, Сапунаров, Возняк).

Бомбардиры Погулич (Пересадовка) - 29, Зверев (Новопетровка) - 25, И. Цишко (Феникс) - 21, Пухта (Динамо), Лебедев (Шипка) - по 20, Гаврилов (СБУ) - 18.

Шестая лига Energy - Сталь - 2:4 (Лискович, Гопаненко; Чаус - 2, Ткаченко, Мицкевич ), Шурино - Майский - 4:8 (Орленко - 3, Лещенко; Точанский, Жигадло, Заблоцкий - по 2, Бережевский, Дуда), Легион - Милан - 1:2 (Басов; Бодачев, Збрецкий).

Бомбардиры Точанский - 22, Бережевский (оба - Майский), Збрецкий (Милан) - по 15, Дзысь (Шурино) - 13.

Седьмая лига GeeksForLess - Йаноты - 11:3 (Бильченко - 4, Грищенко - 3, Минаев, Алимов, Фигун, Резниченко; Гук, Борисенков, Пименов), Ника-Тера-2 - AC Service - 5:5 (Крамаренко - 3, Тисовский, Грибов; Черненко, Атасов - по 2, Косач), Шевченко - Инваспорт - +:- (техн.).

Команда “Инваспорт” снялась с чемпионата, результаты матчей с ее участием аннулированы.

Бомбардиры Атасов (AC Service) - 29, Бильченко (GeeksForLess) - 21, Ковач (Мото), Мунтян (Шевченко) - по 17, Исмаилов (Мото) - 14.

Восьмая лига ТехноНиколь - Гравт-ветераны - 10:4 (Орлов, Куренной - по 3, Бабик - 2, Чумаченко, Поляков; Демидов, Тимощенков - по 2), ШБ-Сити - Милан-2 - 10:16 (Лещук, Музыченко - по 4, Клепко - 2; Кара - 12, Чаленко, Моисеев - по 2), Милан-2 - ТехноНиколь - 4:1 (Кара, Чаленко - по 2; Орлов), Агромакс - Comfy - 3:6 (Кравченко, Пшеничный, Балагин; Физильченко - 3, Алексашен - 2, Павленко), United - Smart - 8:4 (Цымбал - 2, Тараненко, Завадский, Матковский, Новиков, Жорня, Колпакчи; Меренков, Апостолов - по 2).

Бомбардиры Кара (Милан-2) - 46, Меренков (Smart) - 21, Цымбал (United) - 16, Диденко (Малиновка) - 15, Демидов (Гравт-ветераны), Апостолов (Smart) - по 14.