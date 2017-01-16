Инвестор "Николаева" сказал, что не собирается платить чужие долги, - Забранский

Представитель Первой лиги "Николаев" не может регистрировать новых футболистов из-за долгов.

Об этом пишет ukrainefootball.net

"Ситуация, которая сложилась вокруг нашего клуба, является возмутительной и ее трудно понять. Оказывается, что у нас есть задолженность перед бывшими тренерами и футболистом на сумму 200 тысяч гривен. Это по документам, которые я видел, хотя речь на самом деле идет о почти 300 тысячах гривен .

Этой задолженности уже три года и тогда, когда она возникла, ни я, ни наши сегодняшние инвесторы в клубе не работали. Мы о ней вообще ничего не знали и здесь нам объявляют приговор. Дело в том, что в клубе не сохранилось никакой документации из этих времен. Все исчезло. Есть только контракты и то они находятся на руках тренеров, которые и требуют погасить эту задолженность.

Другой парадокс в том, что, насколько мне известно, этим тренерам и футболисту зарплату выплатили полностью. КДК насчитало нам какой-то моральный ущерб. Причем насчитали тем людям, которые в то время не работали в клубе и не нанимали на работу этих специалистов. Я общался с нашим главным инвестором и он категорически сказал, что чужие долги не будет платить, это дело принципа. Поэтому чем это все закончится я не знаю", – сказал главный тренер "Николаева" Руслан Забранский.