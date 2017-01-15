Верхний банер

Украинская биатлонистка Варвинец показала второе чистое время преследования

Ирина Варвинец выдала отменный пасьют. Фото: biathlon.com.ua
15.01.17 17:16Сколько просмотров этой статьи52Сколько комментариев этой статьи0

Украинка Ирина Варвинец выдала прекрасную гонку преследования, отыграв благодаря точной стрельбе 32 позиции.

Ирина Варвинец в нынешнем сезоне не радует болельщиков высокими результатами — украинка ранее всего дважды попадала в топ-20, а набирала очки только в четырех гонках. В спринте в Рупольдинге Варвинец заняла 52-е место, что не обещало хороших результат от Ирины и в преследовании.

Виной всему отвратительная физическая форма Варвинец: украинка проигрывает практически 15 секунд на каждом километре дистанции, из-за чего даже при хорошей стрельбе не может претендовать на высокие места. Тем не менее, в гонке преследования в Рупольдинге Ирина сумела проявить характер, выдав свою лучшую гонку в сезоне.

Украинка стала одной из двух биатлонисток, которые закрыли все мишени, и благодаря точной стрельбе сумела отыграть сразу 32 позиции по ходу гонки — Варвинец начинала пасьют 52-й, а закончила — 20-й. Такой прогресс не только стал лучшим в гонке, но и позволил Ирине показать второе чисто время преследования. Причем от победителя за этим показателям — немки Марен Хаммершмидт — украинка отстала только на две десятые секунды.

Кроме этого Варвинец показала также второе место по скорости стрельбы, что, как видим, никак не отразилось на ее точности. Но вот в плане скорости Ирина и дальше не радует — 36-е место среди всех участниц, с отставанием в 70 секунд от лучшей на дистанции.

Что касается личных результатов Варвинец, то для нее такой прорыв в пасьюте стал лучшим в карьере. Ранее ее максимальным прогрессом был отыгрыш 19 позиций в Ханты-Мансийске в 2015 году (с 41-го на 22-е место). В нынешнем сезоне это третье попадание Ирины в топ-20, и как следствие третий лучший результат.

Похожие новости

15.01.17 13:55Мартен Фуркад выиграл гонку преследования на Кубке мира в Рупольдинге

12.01.17 12:13Назван состав сборной Украины на эстафетную гонку по биатлону

05.10.16 14:56Сегодня в итальянской Болонье стартовал финал Кубка мира по пулевой стрельбе

30.06.16 17:0920 лет Ирина Билык заслуженно Народная артистка Украины!

24.02.16 20:34Ученые объяснили интерес женщин к «негативным» мужчинам

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Воскресенье, 15.01.2017

Закругление верхнее-левое

18:54Украинцы массово выбрасывают елки: как правильно утилизировать зеленых красавиц

18:47"Укрзализныця" запускает новый поезд с вагонами-трансформерами

18:39В ночном ДТП в центре Николаева травмированы трое полицейских

18:28В Украине сократилось производство специй

18:18В центре Николаева распилили летнюю площадку

18:00Военное обострение между Арменией и Азербайджаном: есть жертвы

17:50Евгений Хитров впервые проиграл. Украинец нокаутирован в США: яркие кадры боя (ВИДЕО)

17:3925 лет назад в Украине появился Государственный гимн. Что мы о нем знаем?

17:28В Николаевском зоопарке готовятся к приезду жирафа

17:16Украинская биатлонистка Варвинец показала второе чистое время преследования

17:05Жители планеты сегодня отмечают Всемирный день снега

16:52На Николаевщине обокрали депутата

16:37Тарифы-2017: простые советы экспертов помогут николаевцам сэкономить

16:19Удвоенная "минималка" уничтожит экономику Украины

16:08Сегодня родился французский драматург-комедиограф и актер Жан Мольер

15:50Бунтовщики в бразильской тюрьме обезглавили трех заключенных

15:36В Николаеве на Богоявленском проспекте не разминулись два грузовика

15:2915 января православные христиане чтят память святого Серафима Саровского

15:1810 "нельзя" после родов

14:51Савченко признала списки пленных некорректными

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

01.01.17 19:002030

“Киевстар” открыл депозит в ПриватБанке

01.01.17 19:161970

Пилот начертил в небе поздравление с Новым 2017 годом

01.01.17 19:402200

В Белоруссии пенсионный возраст повышается на 3 года

01.01.17 19:492420

В Киеве националисты проводят факельное шествие ко дню рождения Степана Бандеры

Самые читаемые

05.01.17 14:0058090

Ученые выяснили, почему нужно рожать до 30 лет‍

05.01.17 20:3710850

Рождественский подарок - путешествие в страну Оз

08.01.17 11:279410

ООО «Карс Клининг» продолжает освобождать улицы Николаева от снежного плена

08.01.17 12:337070

В НБУ подтвердили введение купюры номиналом 1 000 гривен

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама