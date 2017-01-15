Украинская биатлонистка Варвинец показала второе чистое время преследования

Ирина Варвинец выдала отменный пасьют. Фото: biathlon.com.ua

Украинка Ирина Варвинец выдала прекрасную гонку преследования, отыграв благодаря точной стрельбе 32 позиции.

Ирина Варвинец в нынешнем сезоне не радует болельщиков высокими результатами — украинка ранее всего дважды попадала в топ-20, а набирала очки только в четырех гонках. В спринте в Рупольдинге Варвинец заняла 52-е место, что не обещало хороших результат от Ирины и в преследовании.

Виной всему отвратительная физическая форма Варвинец: украинка проигрывает практически 15 секунд на каждом километре дистанции, из-за чего даже при хорошей стрельбе не может претендовать на высокие места. Тем не менее, в гонке преследования в Рупольдинге Ирина сумела проявить характер, выдав свою лучшую гонку в сезоне.

Украинка стала одной из двух биатлонисток, которые закрыли все мишени, и благодаря точной стрельбе сумела отыграть сразу 32 позиции по ходу гонки — Варвинец начинала пасьют 52-й, а закончила — 20-й. Такой прогресс не только стал лучшим в гонке, но и позволил Ирине показать второе чисто время преследования. Причем от победителя за этим показателям — немки Марен Хаммершмидт — украинка отстала только на две десятые секунды.

Кроме этого Варвинец показала также второе место по скорости стрельбы, что, как видим, никак не отразилось на ее точности. Но вот в плане скорости Ирина и дальше не радует — 36-е место среди всех участниц, с отставанием в 70 секунд от лучшей на дистанции.

Что касается личных результатов Варвинец, то для нее такой прорыв в пасьюте стал лучшим в карьере. Ранее ее максимальным прогрессом был отыгрыш 19 позиций в Ханты-Мансийске в 2015 году (с 41-го на 22-е место). В нынешнем сезоне это третье попадание Ирины в топ-20, и как следствие третий лучший результат.