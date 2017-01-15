Мартен Фуркад выиграл гонку преследования на Кубке мира в Рупольдинге Французский биатлонист Мартен Фуркад Лучший результат среди украинцев – 18-е место Дмитрия Пидручного Французский биатлонист Мартен Фуркад выиграл гонку преследования на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Фуркад в воскресной гонке преодолел 12,5 км за 33 минуты 57,5 секунды, допустив три промаха на огневых рубежах. Вторым стал норвежец Эмиль Хегле Свендсен (без промахов; +18,3 секунды). Замкнул тройку чех Михал Крчмарж (без промахов; +19,5). Лучший украинский результат – 18-е место Дмитрия Пидручного. Артем Прима стал 27-м, Сергей Семенов закончил гонку с 46-м временем. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама