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Мартен Фуркад выиграл гонку преследования на Кубке мира в Рупольдинге

Французский биатлонист Мартен Фуркад
15.01.17 13:55Сколько просмотров этой статьи57Сколько комментариев этой статьи0

Лучший результат среди украинцев – 18-е место Дмитрия Пидручного

Французский биатлонист Мартен Фуркад выиграл гонку преследования на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия).

Фуркад в воскресной гонке преодолел 12,5 км за 33 минуты 57,5 секунды, допустив три промаха на огневых рубежах. Вторым стал норвежец Эмиль Хегле Свендсен (без промахов; +18,3 секунды). Замкнул тройку чех Михал Крчмарж (без промахов; +19,5).

Лучший украинский результат – 18-е место Дмитрия Пидручного. Артем Прима стал 27-м, Сергей Семенов закончил гонку с 46-м временем.

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