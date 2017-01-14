Соперники МБК «Николаев» сыграли первый матч нового года Баскетбол. Суперлига. «Будивельник» – «Черкаськи Мавпы» – 76:68 (17:12, 19:17, 17:17, 23:22). «Будивельник»: Дугат (15), Крутоус (19), М. Анисимов (15), Стефенс (11). «Черкасские мавпы»: Чумаков (15), Ившин (12), Кальниченко (11), Сизов (5). В первом матче нового года столичный «Будивельник» победил без Дроздова и Отверченко. А вот в составе черкасчан появился Максим Ившин. Сезон этот опытный центровой начинал в косовском клубе «Пежа». Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама