01.01.17 00:342490
Соперники МБК «Николаев» сыграли первый матч нового года
|14.01.17 20:50
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Баскетбол. Суперлига. «Будивельник» – «Черкаськи Мавпы» – 76:68 (17:12, 19:17, 17:17, 23:22).
«Будивельник»: Дугат (15), Крутоус (19), М. Анисимов (15), Стефенс (11).
«Черкасские мавпы»: Чумаков (15), Ившин (12), Кальниченко (11), Сизов (5).
В первом матче нового года столичный «Будивельник» победил без Дроздова и Отверченко. А вот в составе черкасчан появился Максим Ившин. Сезон этот опытный центровой начинал в косовском клубе «Пежа».