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Ребров считает, что Ярмоленко пора уходить из Динамо

14.01.17 13:00Сколько просмотров этой статьи51Сколько комментариев этой статьи0

Главный тренер Динамо Киев Сергей Ребров высказал позицию по лидеру клуба Андрею Ярмоленко.

«Сейчас для Ярмоленко время уходить в хороший клуб. Тем не менее, наверное, этот игрок заслужил на то, чтобы уйти не бесплатно», – начал Ребров.

«Я был и в Ньоне и в Англии, многие тренеры спрашивают о его характере. Я всегда даю ему положительную характеристику, ведь знаю его хорошо».

«В любом случае, решать этот вопрос президенту и футболисту. Я еще раз скажу, что от этого футболиста не откажусь никогда», – резюмировал тренер Динамо в общении с болельщиками.

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