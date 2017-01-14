Ребров считает, что Ярмоленко пора уходить из Динамо

Главный тренер Динамо Киев Сергей Ребров высказал позицию по лидеру клуба Андрею Ярмоленко.

«Сейчас для Ярмоленко время уходить в хороший клуб. Тем не менее, наверное, этот игрок заслужил на то, чтобы уйти не бесплатно», – начал Ребров.

«Я был и в Ньоне и в Англии, многие тренеры спрашивают о его характере. Я всегда даю ему положительную характеристику, ведь знаю его хорошо».

«В любом случае, решать этот вопрос президенту и футболисту. Я еще раз скажу, что от этого футболиста не откажусь никогда», – резюмировал тренер Динамо в общении с болельщиками.