Верхний банер

Николаевец, гордость Украины Илья Кваша, вынужден тренироваться в Киеве

13.01.17 20:55Сколько просмотров этой статьи48Сколько комментариев этой статьи0

Николаевский прыгун в воду Илья Кваша, призер Олимпийских Игр-2008, вынужден тренироваться в Киеве, поскольку в родном городе после закрытия бассейна «Водолей» не осталось мест для занятий.

Об этом николаевская спортсменка, олимпийская чемпионка 2008 года в командной сабле и двукратная медалистка Игр в Рио Ольга Харлан рассказала в интервью изданию "Никвести".

— В мою подготовку входит бассейн. Мне негде это сделать здесь. Например, «Трудовые резервы» были бы идеальны рядом с открывшимся залом. Я надеюсь и на «Водолей». Ведь Илья Кваша, николаевец, ранее тренировался в «Водолее», а сейчас тренируется в Киеве. Дом его здесь, но вынужден тренироваться в Киеве, в «Водолее» невозможно, - рассказала она.

Похожие новости

13.01.17 21:00Первые результаты нового удара правительства по предпринимателям

13.01.17 20:45В Николаеве отец-изверг заставил ребенка стоять на соли 10 часов

13.01.17 15:15Николаевский "мост смерти" вошел в топ эстакадных шедевров Украины

12.01.17 20:21В честь приезда Порошенко в Николаеве не работали светофоры

17.08.10 08:41Николаевец И. Кваша принес украинской сборной две золотые медали на ЧЕ в Будапеште

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Пятница, 13.01.2017

Закругление верхнее-левое

21:40Горожане благодарят своих спасителей от снежного плена

21:00Первые результаты нового удара правительства по предпринимателям

20:55Николаевец, гордость Украины Илья Кваша, вынужден тренироваться в Киеве

20:45В Николаеве отец-изверг заставил ребенка стоять на соли 10 часов

20:23"Квартал 95" высмеял новогоднее поздравление президента Украины. Видео

20:15Эксперты назвали причины резкого скачка курса гривни

20:00Вице-президент США Байден перенес визит в Украину

19:55Мария Габриэль: "Буду продолжать давление на Совет ЕС, чтобы первый триалог по безвизу для Украины был не в апреле, а в феврале"

19:35Россия придумала, как надавить на ПАСЕ

19:25Два теннисиста дисквалифицированы за ставки на матчи

19:10Найем пояснил, почему запрет "Дождя" в Украине -- это правильно

18:50В Киеве пенсионер заснул на горящем диване

18:26Бабушка стала жертвой 16 - летней внучки

18:05В кинотеатре Николаева на фильмы с эротическими сценами пускают детей

17:53Чтоб Сенкевич стал "фирменным", потратится 40 тысяч грн, - николаевский депутат

17:35"Ощадбанк" предупредил о больших очередях при оплате коммуналки

17:10Возле «Колоса» маршрутка сбила пенсионера — водителю грозит до трех лет за решеткой

16:55Телефоны украинцев атакует вирус, ворующий банковские данные

16:46Черный кот и пятница 13-е не причем

16:20Кто на свете всех щедрее?

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

31.12.16 07:521790

Новый год для украинцев будет бесснежным

31.12.16 08:001890

Деньги в подарок на Новый год хотят получить 20% украинцев

31.12.16 08:241890

В новогоднюю ночь на Николаевщине будут дежурить более 200 спасателей и 90 единиц техники

31.12.16 08:421880

Стали известны самые опасные трассы в Украине

Самые читаемые

05.01.17 14:0057560

Ученые выяснили, почему нужно рожать до 30 лет‍

31.12.16 15:2216230

Экстрасенсы сделали предсказания на 2017 год для Украины и России

05.01.17 20:3710340

Рождественский подарок - путешествие в страну Оз

08.01.17 11:278550

ООО «Карс Клининг» продолжает освобождать улицы Николаева от снежного плена

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама