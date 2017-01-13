Николаевец, гордость Украины Илья Кваша, вынужден тренироваться в Киеве

Николаевский прыгун в воду Илья Кваша, призер Олимпийских Игр-2008, вынужден тренироваться в Киеве, поскольку в родном городе после закрытия бассейна «Водолей» не осталось мест для занятий.

Об этом николаевская спортсменка, олимпийская чемпионка 2008 года в командной сабле и двукратная медалистка Игр в Рио Ольга Харлан рассказала в интервью изданию "Никвести".

— В мою подготовку входит бассейн. Мне негде это сделать здесь. Например, «Трудовые резервы» были бы идеальны рядом с открывшимся залом. Я надеюсь и на «Водолей». Ведь Илья Кваша, николаевец, ранее тренировался в «Водолее», а сейчас тренируется в Киеве. Дом его здесь, но вынужден тренироваться в Киеве, в «Водолее» невозможно, - рассказала она.