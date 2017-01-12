Порошенко открыл новый фехтовальный зал в Николаеве, назвав его лучшим в Украине

Сегодня, 12 января, президент Украины Петр Порошенко в Николаеве принял участие в официальном открытии нового фехтовального зале в парке «Победа».

Об этом сообщает корреспондент НикВестей

Главу государства сопровождают вице-премьер-министр — министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко, члены Кабинета Министров Украины, глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко, глава областного совета Виктория Москаленко, городской голова Александр Сенкевич, выдающаяся николаевская фехтовальщица, олимпийская, многократная чемпионка мира и Европы Ольга Харлан, а также народные депутаты Украины.

Петр Порошенко назвал фехтовальный зал лучшим в Украине.

Казалось бы, обычный спортивный зал. Почему это так важно? Поскольку еще каких-то 3 месяца назад, во время общения членов моей команды и Ольги Харлан, олимпийской чемпионки, которая болела душой за то, чтобы возродить одну из самых лучших фехтовальных школ в Украине, и для этого безусловно необходим этот зал. Много представителей власти обещали, что это будет сделано. Много лет.

И только сейчас за последние 3 месяца, иногда работая 24 часа в сутки, команда делала все для того, чтобы торжественное событие сегодня произошло. Я думаю, что это самый лучший фехтовальный зал в Украине. Возможно, и не только в Украине. Я думаю, что это крепкий фундамент возрождения и развития нашей фехтовальной школы, - заявил Петр Порошенко.

Возрождается не только украинская армия, не только украинская экономика, возрождается и украинский спорт и украинская культура. Мы находим возможности строить и открывать новые театры и новые спортивные залы. Кстати, это же не показуха. Уже 17-18-го января в этом зале пройдут первые соревнования и первый чемпионат. Это очень важно, что этот зал работает именно на Украину, на молодое поколение, - подчеркнул Петр Порошенко. В свою очередь Ольга Харлан поблагодарила Петра Порошенко за то, что он помог развить идею строительства фехтовального зала в Николаеве.

Сегодня очень знаменательный зал не только для фехтования Николаева, но и всей Украины. Открытие этого зала – это очень важный шаг для развития нашего вида спорта. Я всегда мечтала, чтобы подобный зал появился в моей родной стране, в моем родном Николаеве. В который раз я убедилась в том, что мечты сбываются, - сказала Ольга Харлан.

Отметим, что за 20 минут до начала мероприятия с участием президента собравшихся в зале спортсменов и их родителей попросили покинуть помещение.