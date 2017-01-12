Южноукраинская теннисистка заняла 61-е место во всемирном рейтинге WTA

Южноукраинская спортсменка Леся Цуренко заняла 61-ю строчку во всемирном рейтинге WTA.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в обновленном рейтинге WTA заняла 13-е место, это достижение до сегодня не удавалось ни одной украинской спортсменке.

В первую неделю 2017 года Элине Свитолиной удалось дойти до полуфинала турнира в Брисбене. В четвертьфинале украинка обыграла первую ракетку мира Ангелику Кербер, пишет «Барометр».

К слову, Ангелика Кербер за неделю до старта первого турнира Большого Шлема в этом году, уверенно возглавляет женский рейтинг. На второй позиции титулованная Серена Уильямс, а замыкает лидирующую тройку полячка Агнешка Радванска. Леся Цуренко потеряла четыре позиции и теперь занимает 61-ю строчку рейтинга, а Катерина Козлова, напротив - вошла в топ-100 и расположилась на 98-й позиции.

Рейтинг WTA (09.01.2017):

1(1). Ангелика Кербер (Германия) - 8875;

2(2). Серена Уильямс (США) - 7080;

3(3). Агнешка Радванска (Польша)- 5420;

4(4). Симона Халеп (Румыния)- 5257;

5(6). Каролина Плискова (Чехия) - 4970;

6(5). Доминика Цыбулкова (Словакия) - 4875;

7(7). Гарбин Мугуруса (Испания) - 4420;

8(8). Мэдисон Кейс (США) - 4137;

9(9) Светлана Кузнецова (Россия) - 4115;

10(10). Йоханна Конта (Великобритания) - 3690; ...

13 (14). Элина Свитолина (Украина) - 2895;

61(57). Леся Цуренко (Украина) - 1003;

68(68). Катерина Бондаренко (Украина) - 883; …

98(101). Катерина Козлова (Украина) - 654.