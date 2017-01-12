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Южноукраинская теннисистка заняла 61-е место во всемирном рейтинге WTA
|12.01.17 12:50
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Южноукраинская спортсменка Леся Цуренко заняла 61-ю строчку во всемирном рейтинге WTA.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина в обновленном рейтинге WTA заняла 13-е место, это достижение до сегодня не удавалось ни одной украинской спортсменке.
В первую неделю 2017 года Элине Свитолиной удалось дойти до полуфинала турнира в Брисбене. В четвертьфинале украинка обыграла первую ракетку мира Ангелику Кербер, пишет «Барометр».
К слову, Ангелика Кербер за неделю до старта первого турнира Большого Шлема в этом году, уверенно возглавляет женский рейтинг. На второй позиции титулованная Серена Уильямс, а замыкает лидирующую тройку полячка Агнешка Радванска. Леся Цуренко потеряла четыре позиции и теперь занимает 61-ю строчку рейтинга, а Катерина Козлова, напротив - вошла в топ-100 и расположилась на 98-й позиции.
Рейтинг WTA (09.01.2017):
1(1). Ангелика Кербер (Германия) - 8875;
2(2). Серена Уильямс (США) - 7080;
3(3). Агнешка Радванска (Польша)- 5420;
4(4). Симона Халеп (Румыния)- 5257;
5(6). Каролина Плискова (Чехия) - 4970;
6(5). Доминика Цыбулкова (Словакия) - 4875;
7(7). Гарбин Мугуруса (Испания) - 4420;
8(8). Мэдисон Кейс (США) - 4137;
9(9) Светлана Кузнецова (Россия) - 4115;
10(10). Йоханна Конта (Великобритания) - 3690; ...
13 (14). Элина Свитолина (Украина) - 2895;
61(57). Леся Цуренко (Украина) - 1003;
68(68). Катерина Бондаренко (Украина) - 883; …
98(101). Катерина Козлова (Украина) - 654.