Верхний банер

Южноукраинская теннисистка заняла 61-е место во всемирном рейтинге WTA

12.01.17 12:50Сколько просмотров этой статьи33Сколько комментариев этой статьи0

Южноукраинская спортсменка Леся Цуренко заняла 61-ю строчку во всемирном рейтинге WTA.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в обновленном рейтинге WTA заняла 13-е место, это достижение до сегодня не удавалось ни одной украинской спортсменке.

В первую неделю 2017 года Элине Свитолиной удалось дойти до полуфинала турнира в Брисбене. В четвертьфинале украинка обыграла первую ракетку мира Ангелику Кербер, пишет «Барометр».

К слову, Ангелика Кербер за неделю до старта первого турнира Большого Шлема в этом году, уверенно возглавляет женский рейтинг. На второй позиции титулованная Серена Уильямс, а замыкает лидирующую тройку полячка Агнешка Радванска. Леся Цуренко потеряла четыре позиции и теперь занимает 61-ю строчку рейтинга, а Катерина Козлова, напротив - вошла в топ-100 и расположилась на 98-й позиции.

Рейтинг WTA (09.01.2017):

1(1). Ангелика Кербер (Германия) - 8875;

2(2). Серена Уильямс (США) - 7080;

3(3). Агнешка Радванска (Польша)- 5420;

4(4). Симона Халеп (Румыния)- 5257;

5(6). Каролина Плискова (Чехия) - 4970;

6(5). Доминика Цыбулкова (Словакия) - 4875;

7(7). Гарбин Мугуруса (Испания) - 4420;

8(8). Мэдисон Кейс (США) - 4137;

9(9) Светлана Кузнецова (Россия) - 4115;

10(10). Йоханна Конта (Великобритания) - 3690; ...

13 (14). Элина Свитолина (Украина) - 2895;

61(57). Леся Цуренко (Украина) - 1003;

68(68). Катерина Бондаренко (Украина) - 883; …

98(101). Катерина Козлова (Украина) - 654.

Похожие новости

27.04.16 10:59Теннисистки К.Козлова и Л.Цуренко вышли во второй круг соревнований в Марокко

10.03.16 11:05Леся Цуренко одержала первую победу в году на турнирах WTA

07.03.16 17:39Воспитанница южноукраинского тенниса Леся Цуренко - в основной сетке турнира в Майями

23.10.15 22:28Цуренко остановилась в шаге от финала на Кубке Кремля

01.09.15 20:59US Open: Цуренко выбивает Шафаржову в первом раунде

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Четверг, 12.01.2017

Закругление верхнее-левое

14:00Последние новости о «Платинум банке»: Тарута хочет импичмент Порошенко

13:46Порошенко дал старт Года Японии в Украине

13:30К 25-летию дипотношений Украины и США в Одессе выступит знаменитый американский кларнетист

13:22Школы Новоодещины получили школьные автобусы

13:11Определен лучший футболист Николаевской области 2016 года

13:00Названа самая пьющая нация

12:50Южноукраинская теннисистка заняла 61-е место во всемирном рейтинге WTA

12:34Стало известно, сколько елок украинцы официально купили на Новый год

12:25В Николаеве почтят память Кузьмы Скрябина

12:13Назван состав сборной Украины на эстафетную гонку по биатлону

12:00Николаевцы предлагают перекрыть Потемкинскую для личного транспорта

11:47Известная украинская спортсменка-инвалид создала крупнейшее ожерелье в мире

11:33Николаевские активисты спасли упавшую в открытый люк собаку

11:22В банке Литвы лежат 30 миллионов долларов экс-премьера Украины Павла Лазаренко

11:09Департамент ЖКХ за ремонт николаевских дорог в декабре отдал 16 млн гривен

10:50В Украине запустили единый электронный реестр должников, но он еще не заработал

10:43Сегодня Порошенко посетит с рабочим визитом Одесскую и Николаевскую области

10:31Мексиканка родила двухголового младенца (ВИДЕО)

10:20В Николаеве пойман злостный домушник

10:1212 января - Анисьин день: обычаи, приметы, именины

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

29.12.16 14:202370

К Земле несется пятикилометровый астероид

29.12.16 15:152290

Стал известен график работы территориальных сервисных центров МВД Николаевщины во время праздников

29.12.16 15:353170

У Миколаївській області створено громадський Рух опору

29.12.16 15:531740

Все службы Николаевской области в новогодние праздники будут работать в усиленном режиме

Самые читаемые

05.01.17 14:0057110

Ученые выяснили, почему нужно рожать до 30 лет‍

31.12.16 15:2215690

Экстрасенсы сделали предсказания на 2017 год для Украины и России

05.01.17 20:379940

Рождественский подарок - путешествие в страну Оз

08.01.17 11:277880

ООО «Карс Клининг» продолжает освобождать улицы Николаева от снежного плена

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама