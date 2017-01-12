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Шахтер переедет в Харьков

12.01.17 07:46Сколько просмотров этой статьи29Сколько комментариев этой статьи0

Донецкий Шахтер планирует со следующего сезона перебраться в Харьков на постоянной основе

. Напомним, не так давно стало известно, что Шахтер проведет матч 1/16 финала Лиги Европы против Сельты не во Львове, как планировалось раньше, а в Харькове. Поединок состоится 23 февраля.

Телеканал Футбол проинформировал, что в случае прохода в следующий раунде Шахтер и дальше будут играть в ЛЕ на ОСК Металлист.

«Мы сделали в УЕФА заявку на Харьков. Мы не можем одну игру провести в одном месте, другую – в другом, этого не разрешит УЕФА», – заявил генеральный директор Шахтера Сергей Палкин.

Также гендир Горняков проинформировал, что не все встречи внутреннего первенства команда проведет во Львове.

«Матчи еврокубков будут в Харькове, а по остальным играм мы будем смотреть».

«На данном этапе мы заточены на Харьков. Мы по максимуму хотим загрузить город Харьков нашими играми. Посмотрим, как у нас это получится, но мы будем прилагать максимум усилий.

Сколько мы игр в Харькове проводили – стадион практически полный. Я уверен, что если мы будем играть там в чемпионате Украины, то меньше 10 тысяч там не будет никогда. А сегодня в чемпионате Украины даже 8 тысяч считается серьезным показателем».

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