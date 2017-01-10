В Николаеве состоялся турнир по футболу среди девочек

Об этом сообщает Федерация футбола в Николаевской области

В ФОКе «Коробел» прошел областной Рождественский турнир по мини-футболу среди девочек. Участие в турнире приняли восемь команд «Радсад», «Спартак» (Николаев), «Ингулка», «Очаков», «Деонисий» (с.Воскресенкое), «ПАМИР» (Вознесенск), «Торпедо» (Николаев), «Степовое».

Команды сыграли друг с другом в своих группах. Две лучшие команды в группах вышли в плей-офф и разыграли медали и кубки.

В матче за третье место встретились «ПАМИР» и «РАДСАД», победу праздновали вознесенские девчата. Счет в матче 3:1.

В финале «Спартак» обыграл с минимальным счетом «Торпедо» – 1:0 .

По окончании турнир состоялось награждение кубками и медалями, а также определены лучшие игроки в своем амплуа.

Лучший вратарь – Шевченко Лиза («ПАМИР»)

Лучший нападающий – Андрейчук Надежда («Радсад»)

Лучший защитник – Клюшнева Дарья («Торпедо»)

Лучший игрок турнира – Толстых Дарья («Спартак»).

Награды и медали вручал глава комитета женского футбола Николаевской областной федерации футбола Николай Некрасов.