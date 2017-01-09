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Криштиану Роналду признан лучшим футболистом 2016 года по версии ФИФА

09.01.17 21:24Сколько просмотров этой статьи43Сколько комментариев этой статьи0

Вингер мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду получил награду лучшему футболисту 2016 года от ФИФА.

Торжественная церемония состоялась сегодня, 9 января, в Цюрихе.

В уходящем сезоне Роналду в составе сборной Португалии стал чемпионом Европы. Кроме того, 31-летний бомбардир вместе с мадридским "Реалом" выиграл Лигу чемпионов прошлого сезона.

На счету Роналду в прошлом сезоне 51 гол и 15 результативных передач в 48 матчах за "Реал", а также 3 гола и 3 результативные передачи на Евро-2016.

Главным конкурентом португальца традиционно был лидер "Барселоны" Лионель Месси, но игроки каталонского клуба проигнорировали церемонию вручения наград ФИФА.

В женском футболе лучшей по версии ФИФА стала звезда сборной США Карли Ллойд.

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Понедельник, 09.01.2017

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