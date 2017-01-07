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Котто призывает Альвареса к еще одному поединку

07.01.17 19:14Сколько просмотров этой статьи43Сколько комментариев этой статьи0

Экс-чемпион мира в 4-х весовых категориях Мигель Котто (40-5, 33 КО), жаждет реванша с Саулем Альваресом (48-1-1, 34 КО).

Последнее появление Мигеля Котто в ринге датируется ноябрем 2015-го года. Тогда пуэрториканец дал очень хороший бой мексиканцу Саулю Альваресу, однако судьи отдали предпочтение Канело, что тем не менее не избавило победителя от критики.

Теперь же Мигель Котто, возвращающийся после годичного простоя, намерен получить реванш с Альваресом.

«Я здесь для лучших боев, с лучшими бойцами. Так что если Альварес хочет стереть из памяти болельщиков то, что произошло в ноябре 2015-го года, то я здесь. Но сейчас я готовлюсь к поединку с Кирклендом. Это будет отличный бой. Я уверен, что я буду готов к 25 февраля, сейчас я сконцентрирован лишь на этом», – завершил Котто.

Напомним, что 25 февраля Мигеля ожидает поединок с нокаутером Джеймсом Кирклендом (32-2, 28 КО).

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