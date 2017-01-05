Украинка стала чемпионкой мира по шахматам в блице

В Катаре на чемпионате мира по шахматному блицу украинка Анна Музычук одержала победу, сообщает официальный сайт соревнований.

По итогам 17-ти туров на счету спортсменки 13 баллов. Музычук опередила занявших 2-3 места россиянок Валентину Гунину и Екатерину Лагно на пол-балла каждую - по 12,5.

На счету спортсменки за два дня соревнований 10 побед при 6 ничьих и 1 поражении. Другие украинки оказались за пределами десятки сильнейших. Инна Гапоненко заняла 12-е место, Наталь Жукова - 14-е, Анна Ушенина - 21-е.

Добавим, николаевский гроссмейстер Александр Зубов в мировом шахматном рейтинге находится на 224-м месте. Рейтинги шахматистов по состоянию на 1 января 2017 года опубликовала Международная шахматная федерация ФИДЕ.

Так, на первом месте чемпион мира Магнус Карлсен (Норвегия, 2840), на втором месте американец Фабиано Каруана (2827), на третьем россиянин Владимир Крамник (2811).

Среди шахматистов Украины самая высокая позиция у харьковчанина Павла Эльянова (2755, 15-е место), далее следует новоиспеченный чемпион мира по быстрым шахматам львовянин Василий Иванчук (2752, 16-е место). Лучший из николаевских игроков Александр Зубов на 224-м месте с рейтингом 2606.

В ТОП-100 шахматистов Украины вошли четверо николаевцев: гроссмейстеры Александр Зубов (2606, 20-е место), Александр Бортник (2581, 25-е место), Виталий Сивук (2540, 36-е место), международный мастер Николай Бортник (2438, 85-е место).

Кроме того, пресс-служба федерации шахмат Николаевской области приводит десятку лучших местных игроков на 1 января.

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