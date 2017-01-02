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Анна Ризатдинова – спортсменка 2016 года в Украине. На это звание также претендовала николаевская фехтовальщица Харлан

02.01.17 12:41Сколько просмотров этой статьи58Сколько комментариев этой статьи0

В опросе на сайте "Сегодня" Анна Ризатдинова с результатом 66% голосов обошла Харлан (20%) и Свитолину (14%)

Накануне Нового года на нашем сайте стартовал опрос на звание лучшей украинской спортсменки 2016 года. На это звание претендовали трое: фехтовальщица Ольга Харлан, гимнастка Анна Ризатдинова и теннисистка Элина Свитолина. В опросе приняли участие больше тысячи болельщиков.

С результатом 66% голосов победила Анна Ризатдинова! На Олимпиаде-2016 в Рио Анна завоевала "бронзу" в индивидуальном многоборье. В этом году с этапов Кубка мира по художественной гимнастике Ризатдинова привезла 9 золотых медалей, 9 серебряных и 6 бронзовых. На чемпионате Европы стала третьей в многоборье.

Второе место с результатом 20% заняла Ольга Харлан. Она завоевала две медали Олимпиады-2016 – "серебро" в команде и "бронзу" в индивидуальных соревнованиях. Единственная украинская спортсменка, которая смогла увезти из Рио-де-Жанейро две награды. Кроме того, Харлан выиграла две "бронзы" чемпионата Европы по фехтованию в Польше, а также побеждала на этапах Кубка мира.

Третьей стала Элина Свитолина – 14% голосов. В этом году Элина завершила год на 14-м месте в рейтинге WTA и, таким образом, стала самой успешной теннисисткой в истории Украины. По ходу сезона обыграла двух первых ракеток мира: Кербер и Серену Уильямс, став первой с 2010 года теннисисткой, которой это удалось.

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Понедельник, 02.01.2017

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