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Олимпиада-2016 в Рио-де-Жанейро в объективе «Николаевских новостей»

01.01.17 21:08Сколько просмотров этой статьи47Сколько комментариев этой статьи0

XXXI Олимпийские игры-2016 в Рио-де-Жанейро cтали достоянием истории. Мгновения одной из самых сложных Олимпиад за последние полвека отразил журналист «Николаевских новостей» Анатолий Белоножко. Персональная выставка его фоторабот работает с 27 декабря в холле Николаевской облгосадминистрации.

«Игры в Рио были одними из самых сложных в истории олимпийского движения. Непростые условия для состязаний, непредвиденные трудности для зрителей, журналистов. Я снимал выступления практически всех николаевских спортсменов. Особенно сложно было нашим прыгунам в воду. Организаторы состязаний «забыли» накрыть бассейн для прыжков в воду. В десяти километрах от океана бассейн обдували все ветра. Вечером зрители ежились, укрывались, кто чем мог. А что говорить о спортсменах. В сам бассейн залили не те химикаты, были там проблемы с горячей водой. И в этих условиях очень достойно выступили николаевцы Илья Кваша и Елена Федорова. Они попали в финал, боролись за медали. На эту Олимпиаду съехались сильнейшие спортсмены планеты. Я получил массу удовольствия от работы фотографом. Было, что заснять. И наши земляки выступили достойно. Среди регионов Украины Николаевщина заняла третье место по полученным медалям», - рассказал Анатолий Белоножко.

В экспозиции представлены 40 фотографий выдающихся атлетов. Усэйн Болт, Майкл Фелпс, Олег Верняев, Серена Уильямс, Кевин Дюрант, Неймар, Ма Лун, Новак Джокович... Отражено участие посланцев Николаевщины: на снимках - саблистка Ольга Харлан, велогонщик Андрей Гривко, гребчиха Елена Буряк, прыгуны в воду Елена Федорова и Илья Кваша, прыгунья в высоту Оксана Окунева, тренеры Артем Скороход и Анатолий Ильин. Кстати, наш благодатный край, начиная с Олимпиады 1956 года в Мельбурне, неизменно делегирует своих посланцев на эти состязания.

А для Анатолия Белоножко это уже седьмые Олимпийские игры, где он работал как профессиональный журналист и фотограф. На его фотографиях звезды спорта, президенты крупнейших государств, политики, кумиры XXI века.

Добавим, что выставка «Олимпиада-2016 в Рио-де-Жанейро в объективе «Николаевских новостей» подготовлена при поддержке регионального отделения НОК Украины в Николаевской области (председатель Борис Козырь), отдела по вопросам физической культуры и спорта Николаевской облгосадминистрации (начальник Александр Садовский), Агентства развития Николаева (директор Василий Гошовский).

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Воскресенье, 01.01.2017

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