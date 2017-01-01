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В Березанке открыли новую футбольную площадку

01.01.17 20:44Сколько просмотров этой статьи50Сколько комментариев этой статьи0

В канун праздника, 28 декабря, в Березанке было торжественно открыто новое поле для занятий по мини-футболу.

В церемонии открытия стадиона приняли участие первый вице-президент ФФУ Вадим Костюченко, председатель областной организации ФФУ Николай Еропунов, директор СДЮСШОР «Торпедо» Сергей Возняк, глава Березанской райгосадминистрации Сергей Танасов, глава Березанского районного совета Валентин Гуртовой и другие почетные гости.

Вадим Костюченко поздравил местную общину с появлением нового современного поля, где воспитанники местной школы смогут совершенствовать свое футбольное мастерство. Гость из Киева передал присутствующим поздравления от президента ФФУ Андрея Павелко и главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко.

Также первый вице-президент ФФУ подарил Березанской детской команде именную футболку национальной сборной. Он отметил, что Березанка известна футбольной Украине еще и тем, что здесь родился и вырос президент Федерации футбола Украины в 1996-2000 годах Валерий Пустовойтенко.

По словам председателя Федерации футбола Николаевской области Николая Еропунова, на новой мини-футбольной площадке, расположенной на территории Березанской общеобразовательной школы, установлено искусственное покрытие последнего поколения. Поле, которое имеет размер 22 на 42 метра, соответствует всем требованиям по проведению детских футбольных соревнований.

К поздравлениям присоединился также глава райгосадминистрации Сергей Танасов, который отметил, что новое футбольное поле - это инвестиция в будущее наших детей, которые отныне будут иметь достойные условия для тренировок и дальнейшего совершенствования футбольных способностей. Он выразил благодарность главному футбольному вдохновителю Березанщины, тренеру детской футбольной команды, председателю Федерации футбола района Игорю Чапчаю, благодаря инициативности и активной позиции которого Березанская школа отныне обрела современное футбольное мини-поле.

Как сообщили в райгосадминистрации, на новой мини-арене будет проводить свои тренировки и матчи Березанская детская команда, которая является действующим чемпионом первой лиги Николаевской области. Также на этом поле будут проходить соревнования первенства Березанского района.

После торжественного открытия поля местная футбольная команда и николаевское «Торпедо» (игроки 2004 года рождения) сыграли на нем первый матч.

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Воскресенье, 01.01.2017

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