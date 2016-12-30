17.12.16 08:004220
Южноукраинский шахматный турнир выиграл Денис Синепупов
|30.12.16 19:37
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В Южноукраинске состоялся открытый турнир спортклуба «Олимп» по шахматам, приуроченный ко Дню энергетика.
На первом месте Денис Синепупов, который набрал 6 очков из 9. Второе-третье места разделили Юрий Панчак и Владимир Дудьев, в активе которых по 5,5 очка. Также в десятке лучших Ярослав Костюк, Виталий Кравчук, Евгений Тризно, Николай Устьянцев, Сергей Петренко, Владимир Маркович и Николай Панчак. Всего участвовал 21 шахматист. Об этом сообщили в Николаевской областной федерации шахмат.