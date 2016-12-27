МЧМ-2016: Швеция разгромила Данию

Состоялся стартовый поединок молодежного чемпионата мира по хоккею, который проходит в Канаде

.Сегодня в стране родоначальников хоккея Канаде стартовал молодежный чемпионат мира, на котором многие команды просматривают большинство талантливых игроков. Турнир пройдет в двух крупных городах, в которых собрались настоящие ценители хоккея – это Монреаль и Торонто.

Напомним, что в прошлом году золотые медали достались финнам, которые в финале сразились с Россией, а бронза досталась американцам. Ну что ж, стартовая встреча прошла на крупном стадионе «Белл-центра» в Монреале. Сборными, которые открыли престижный турнир стали национальные команды Швеции и Дании.

На протяжении всех трех периодов шведы владели солидным преимуществом и вполне заслуженно добыли первую победу на турнире с разгромным счетом 6:1.

В первом периоде в воротах Лассе Петерсена расписались нападающие Александер Нюландер и Джоэль Эрикссон Эк. Затем во второй двадцатиминутке шведы забросили еще четыре безответных шайбы, авторами которых стали Джонатан Дален, Расмус Далин.

Дубль оформил Александер Нюландер, а еще одна шайба в активе Карла Грундстрема, который отметился в меньшинстве. Датчане в свою очередь смогли ответить лишь голом престижа усилиями Николая Кристенсена, который забросил за две минуты до финальной сирены.

Таким образом, сборная Швеции набрала три очка и возглавила группу А, в которой выступают Дания, Финляндия, Чехия и Швейцария.

Следующий матч Тре-Крунур сыграют 29 декабря со швейцарцами, а датчане днем ранее встретятся с Суоми.

Швеция U-20 – Дания U-20 6:1 (2:0, 4:0, 0:1) Шайбы: 10:11 Нюландер (Аль) – 1:0, 18:24 Эк (Далин, Кюлингтон) – 2:0, 24:30 Дален (Грундстрем) – 3:0, 26:26 Грундстрем (меньш.) – 4:0, 33:12 Далин (Г. Карлссон) – 5:0, 38:22 Нюландер (Бернхардт, Эк) – 6:0, 57:53 Краг (Й. Рендбьерг) – 6:1 Вратари: Сандстрем – Петерсен Броски: 33 – 22 Штраф: 6 – 2

Швеция: Сандстрем (Густавссон); Кюлингтон, Г. Карлссон, Ларссон, Гуннарссон, Бернхардт, Л. Карлссон, Далин; Аль, Нюландер, Эк, Асплунд, Леке, Дален, Петтерссон, Л. Андрессон, Грундстрем, Карлстрем, Ольссон, Вингерли, Седерлунд

Дания: Петерсен (Крог); Гац, Вайхель, Ларсен, Мириц, Кох, М. Рендбьерг, Йенсен; Р. Андерссон, Андерсен, Труэ, Блихфельд, Й. Рендбьерг, Краг, Боюсен, Хеэг, Мадсен, Корсгор, Вайсе, Ладехофф