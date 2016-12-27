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Украинец Ломаченко назван лучшим боксером 2016 года

Василий Ломаченко после боя с Николасом Уолтерсом, xsport.ua
27.12.16 11:03Сколько просмотров этой статьи57Сколько комментариев этой статьи0

Американский интернет-портал Boxing News 24 назвал Василия Ломаченко лучшим боксером 2016 года. По мнению экспертов сайта, главным триумфом Ломаченко в уходящем году является победа над суперчемпионом WBO в полулегком весе Романом Мартинесом.

"Другая большая победа украинца была над Николасом Уолтерсом. Некоторые фанаты говорили, что Уолтерс не боксировал до этого боя целый год. Да, это правда. Но по тому, как доминировал Ломаченко в ринге, стало понятно, что он избил бы соперника, сколько бы боев тот ни провел в уходящем году. Василий доказал, что он намного лучший боец", – указано в пояснении к победе Ломаченко на американском сайте.

Василий Ломаченко дебютировал в новой для себя весовой категории - втором полулегком весе (до 59 кг) в июне 2016 года - и "сходу" установил рекорд по минимальному времени завоевания мирового титула сразу в двух боксерских дивизионах.

В середине пятого раунда он нокаутировал пуэрториканца Романа "Rocky" Мартинеса. А в ноябре 2016 Ломаченко успешно защитил чемпионский титул, победив представителя Ямайки Николаса Уолтерса, пишет "Страна".

28-летний украинский боксер Василий Ломаченко, который является чемпионом мира по версии WBO во втором полулегком весе (до 59 кг), весной 2017-го года проведет матч-реванш с 36-летним Орландо Салидо.

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