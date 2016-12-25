НБА. Торонто установил рекорд клуба

Торонто Рапторс установил новый клубный рекорд по количеству выездных побед подряд.

Минувшей ночью Торонто Рапторс добыл выездную победу над Ютой – 104:98. Этот успех не только принес канадцам седьмую викторию в восьми матчах, но и позволил установить новый клубный рекорд. Теперь на счету Рапторс 6 гостевых побед подряд, чего раньше в истории команды никогда не случалось.

Отметим, что в нынешнем сезоне Торонто успел провести в общей сложности 13 гостевых встреч, и в 10-ти из них выиграл, в том числе в этих матчах были повержены Оклахома, Ххьюстон и Бостон.

В целом же Рапторс набрал очень недурной ход, уступая на Востоке лишь Кливленду.