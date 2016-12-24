МБК "Николаев". Календарь. Суперлига. 2017 год
|24.12.16 12:00
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Баскетбол. Суперлига.
Об сообщают "Николаевские новости"
13 января (пятница)
Будивельник - Черкасские мавпы
14 января (суббота)
Химик - Бипа
15 января (воскресенье)
Кривбасс - МБК Николаев
Кремень - Политехник
Днепр - БК Запорожье
26 января (четверг)
Черкасский мавпы - Волыньбаскет
Кривбасс - Днепр
Кремень - Бипа
27 января (пятница)
МБК Николаев - БК Запорожье
28 января (суббота)
Будивельник - Волыньбаскет
Политехник - Бипа
Кремень - Химик
29 января (воскресенье)
Кривбасс - БК Запорожье
МБК Николаев - Днепр
30 января (понедельник)
Политехник - Химик
9 февраля (четверг)
Волыньбаскет - Политехник
10 февраля (пятница)
Днепр - Черкасские мавпы
БК Запорожье - Будивельник
Химик - МБК Николаев
Бипа - Кривбасс
12 февраля (воскресенье)
Волыньбаскет - Кремень
Днепр - Будивельник
БК Запорожье - Черкасские мавпы
Химик - Кривбасс
Бипа - МБК Николаев
16 февраля (четверг)
Будивельник - Химик
Черкасские мавпы - Бипа
17 февраля (пятница)
БК Запорожье - Волыньбаскет
Кривбасс - Политехник
МБК Николаев - Кремень
18 февраля (суббота)
Будивельник - Бипа
Черкасские мавпы - Химик
19 февраля (воскресенье)
Днепр - Волыньбаскет
Кривбасс - Кремень
МБК Николаев - Политехник
2 марта (четверг)
Волыньбаскет - Кривбасс
3 марта (пятница)
Химик - Днепр
Бипа - БК Запорожье
Политехник - Будивельник
Кремень - Черкасские мавпы
5 марта (воскресенье)
Волыньбаскет - МБК Николаев
Химик - БК Запорожье
Бипа - Днепр
Политехник - Черкасские мавпы
Кремень - Будивельник
8 марта (среда)
Кривбасс - Химик
10 марта (пятница)
Химик - Черкасские мавпы
16 марта (четверг)
Будивельник - Кривбасс
Черкасские мавпы - МБК Николаев
17 марта (пятница)
Химик - Волыньбаскет
Днепр - Политехник
БК Запорожье - Кремень
8 марта (суббота)
Будивельник - МБК Николаев
Черкасские мавпы - Кривбасс
19 марта (воскресенье)**
Бипа - Волыньбаскет
Днепр - Кремень
БК Запорожье - Политехник
Баскетбол. Кубок Украины
1/4 финала. Первые матчи21 января (суббота)
Черкасские мавпы - Днепр
МБК Николаев - Химик
22 января (воскресенье)
Бипа - Химик
БК Запорожье - Будивельник
1/4 финала. Ответные матчи
3 февраля (пятница)
Будивельник - БК Запорожье
4 февраля (суббота)
Кривбасс - Бипа
5 февраля (воскресенье)
Днепр - Черкасские мавпы
Химик - МБК Николаев
Финал четырех.
24-25 февраля.