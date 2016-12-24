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МБК "Николаев". Календарь. Суперлига. 2017 год

24.12.16 12:00Сколько просмотров этой статьи58Сколько комментариев этой статьи0

Баскетбол. Суперлига.

Об сообщают "Николаевские новости"

13 января (пятница) Будивельник - Черкасские мавпы 14 января (суббота) Химик - Бипа 15 января (воскресенье) Кривбасс - МБК Николаев Кремень - Политехник Днепр - БК Запорожье 26 января (четверг) Черкасский мавпы - Волыньбаскет Кривбасс - Днепр Кремень - Бипа 27 января (пятница) МБК Николаев - БК Запорожье 28 января (суббота) Будивельник - Волыньбаскет Политехник - Бипа Кремень - Химик 29 января (воскресенье) Кривбасс - БК Запорожье МБК Николаев - Днепр 30 января (понедельник) Политехник - Химик 9 февраля (четверг) Волыньбаскет - Политехник 10 февраля (пятница) Днепр - Черкасские мавпы БК Запорожье - Будивельник Химик - МБК Николаев Бипа - Кривбасс 12 февраля (воскресенье) Волыньбаскет - Кремень Днепр - Будивельник БК Запорожье - Черкасские мавпы Химик - Кривбасс Бипа - МБК Николаев 16 февраля (четверг) Будивельник - Химик Черкасские мавпы - Бипа 17 февраля (пятница) БК Запорожье - Волыньбаскет Кривбасс - Политехник МБК Николаев - Кремень 18 февраля (суббота) Будивельник - Бипа Черкасские мавпы - Химик 19 февраля (воскресенье) Днепр - Волыньбаскет Кривбасс - Кремень МБК Николаев - Политехник 2 марта (четверг) Волыньбаскет - Кривбасс 3 марта (пятница) Химик - Днепр Бипа - БК Запорожье Политехник - Будивельник Кремень - Черкасские мавпы 5 марта (воскресенье) Волыньбаскет - МБК Николаев Химик - БК Запорожье Бипа - Днепр Политехник - Черкасские мавпы Кремень - Будивельник 8 марта (среда) Кривбасс - Химик 10 марта (пятница) Химик - Черкасские мавпы 16 марта (четверг) Будивельник - Кривбасс Черкасские мавпы - МБК Николаев 17 марта (пятница) Химик - Волыньбаскет Днепр - Политехник БК Запорожье - Кремень 8 марта (суббота) Будивельник - МБК Николаев Черкасские мавпы - Кривбасс 19 марта (воскресенье)** Бипа - Волыньбаскет Днепр - Кремень БК Запорожье - Политехник

Баскетбол. Кубок Украины

1/4 финала. Первые матчи21 января (суббота) Черкасские мавпы - Днепр МБК Николаев - Химик 22 января (воскресенье) Бипа - Химик БК Запорожье - Будивельник 1/4 финала. Ответные матчи 3 февраля (пятница) Будивельник - БК Запорожье 4 февраля (суббота) Кривбасс - Бипа 5 февраля (воскресенье) Днепр - Черкасские мавпы Химик - МБК Николаев Финал четырех. 24-25 февраля.

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Суббота, 24.12.2016

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15:50В Дебальцево из-за обстрелов упал купол Александро-Невского храма

15:29В Николаеве горела пятиэтажка: жильцы эвакуированы

15:06Почти 68 тысяч военнослужащих заключили контракт с ВСУ с начала года, - Минобороны

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14:30Ватикан передаст Украине рождественский подарок на 6 млн евро

14:09Школы Николаевщины получат 613 компьютеров

13:45Береза заявил, что не заменит Савченко в ПАСЕ

13:23Николаевские дорожники за полтора месяца не отремонтировали опору с дорожными знаками

13:00Ученые советуют на новогодние праздники забыть о соцсетях

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12:15Молодая британка собирается выйти замуж за робота‍

12:00МБК "Николаев". Календарь. Суперлига. 2017 год

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