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Успех николаевских спортсменов на турнире "Дети Украины"

23.12.16 12:46Сколько просмотров этой статьи107Сколько комментариев этой статьи0

17 декабря 2016 года в харьковском Дворце спорта «Локомотив» состоялся Всеукраинский предновогодний турнир по тхэквондо ВТФ «Дети Украины», посвященный 25-летию Федерации тхэквондо Украины.

Участие в турнире приняли около 700 спортсменов из 18 областей и столицы Украины. В течение двух дней были разыграны медали в пяти возрастных категориях: дети (2009-2010 г.р.), младшие юноши (2007-2008 г.р.), юноши (2005-2006 г.р.), кадеты (2002-2004 г.р.) и юниоры (1999-2001 г.р.).

В медальном зачете:

КДЮСШ №2 (Харьков) – 1 место

КДЮСШ «Школа спорта» (Киев) – 2 место

КДЮСШ «Артем» (Киев) – 3 место также в пятерку лучших в медальном зачете турнира попали тхэквондисты харьковской

КДЮСШ №8 и николаевской ДЮСШ-2.

12 спортсменов ДЮСШ 2 представляли Николаев на заключительном старте 2016 года: Пименов Евгений, Мирзоев Самир, Лабузова Александра, Мирзоев Симур, Гилко Даниил, Недужко Михаил, Смирнов Александр, Портной Вячеслав, Процветаева Вера, Колотинская Катя, Коптева Елизавета, Лабузова Мария.

На Всеукраинском турнире «Дети Украины» были отмечены спортсмены и тренера добившиеся результатов на европейском и мировом уровне. В том числе и спортсменка из Николаева Вера Процветаева и ее тренер Хозяинов Григорий.

Итог участия на турнире «Дети Украины» 4 золотых, 1 серебрянная и одна бронзовая медали.

Поздравляем спортсменов и тренеров желаем в следующем году успешных стартов.

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Суббота, 24.12.2016

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