Министр молодежи и спорта Украины: Россия должна понести наказание

Глава украинского спорта Игорь Жданов написал эмоциональный пост в Facebook. Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов приветствует лишение России права проведения ряда международных соревнований.

«Моя политическая и гражданская позиция четкая и последовательная. Из-за массовых злоупотреблений допингом – у России должны отобрать право на проведение всех международных соревнований. Но мы должны понимать, что соответствующие решения принимают не государственные органы и не отдельные спортсмены, а международные федерации. Это также касается биатлона и других зимних видов спорта.

Сегодня Международный союз биатлонистов провел внеочередное заседание исполкома. Там очень серьезно взялись за изучение и анализ документов об употреблении допинга российских биатлонистов, представленные в докладах WADA. Двух биатлонистов уже отстранили от соревнований. Думаю, за ними последуют другие нарушители. Против 29 других спортсменов открыто внутреннее расследование.

В сухом остатке имеем то, что в 2017 году в России де-факто уже не будет проводиться чемпионат мира среди молодежи и юниоров по биатлону, а также этап Кубка мира в Тюмени. В какой это форме произошло (союз биатлонистов России взял самоотвод) – не так и важно. Так что «Зрады» здесь нет. Есть первые и закономерные санкции со стороны международного сообщества, победа здравого смысла и честного спорта. Очевидно, что цивилизованный спортивный мир не собирается мириться с такими вопиющими нарушениями.

У России также отобрали право на проведение чемпионата мира по скелетону и бобслею – 2017, который должен был пройти в Сочи. 19 декабря профильная международная федерация IBSF постановила провести соревнования в Германии.

22 декабря Международный союз конькобежцев принял решение отобрать у России финал Кубка мира – 2017, который планировался в Челябинске.

Я лично приветствую все эти решения. Россия должна нести жесткое и неотвратимое наказание за организованную преступную деятельность, направленную на употребление допинга, фальсификацию проб, подрыв авторитета международных соревнований и базовых принципов олимпийского движения.

А в Украине, тем временем, в 2017 году пройдет чемпионат мира по хоккею в дивизионе 1А и чемпионат Европы по прыжкам в воду», – завершил свой пост Жданов.