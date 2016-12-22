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Победы "НИКО-БАСКЕТА"

22.12.16 12:49Сколько просмотров этой статьи62Сколько комментариев этой статьи0

В минувший уикенд николаевская команда «Нико-Баскет» в рамках мужского чемпионата страны по баскетболу среди коллективов высшей лиги принимала в спорткомплексе «Надежда» гостей из Кременчуга – «Кремень-КДЮСШ-2-Педколледж». Обе игры закончились победой хозяев – 76:64 и 85:70.

Ход обеих игр определялся в первую очередь усилиями баскетболистов, ранее участвовавших в чемпионате украинской Суперлиги. В этой связи на площадке доминировал один из лучших в свое время плеймекеров отечественного баскетбола Максим Балашов, который принес в актив гостей наибольше очков – 27 в первой игре и 25 во второй. У хозяев роль лидера по очкам разделили Ожегов (26 в первой игре, 7 во второй) и Вершинин (25 во второй игре – 7 в первой).

Результативность других игроков «Нико-Баскета»: 1-я игра – Фурман - 17, Лукьян - 11, Галенко - 7, Берестнев - 4, Липко - 2, Мальцев - 2; 2-я игра – Мальцев - 16, Фурман - 15, Галенко - 13, Берестнев - 7, Лукьян-2.

Благодаря этим победам молодая команда, руководимая опытным гл. тренером В. Б. Берестневым, поднялась на 4-ю ступеньку турнирной таблицы в своей группе.

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Четверг, 22.12.2016

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