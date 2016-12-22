"Динамо" первым в Украине открывает киберспортивное направление

Завтра "Динамо Киев" проведет специальную пресс-конференцию, посвященную открытию киберспортивного отделения в клубе

Об это накануне сообщила пресс-служба киевлян.

Отметим, что в 2016 году киберфутбольные отделения уже открыли такие клубы, как ПСЖ, Манчестер Сити Шальке, Аякс и Валенсия.

Динамо приняло рещение не отставать от подобных тенденций и первым среди украинских клубов откроет киберспортивный отдел. Также известно, что «один из самых талантливых киберфутболистов (дисциплина FIFA) Украины» будет играть именно за Динамо.

Киберспорт является официально признанным видом спорта в 22 странах мира. В Украине этот вид спорта пока официально не признан, однако благодаря достижениям спортсменов наша страна входит в ТОП-5 киберспортивных стран мира наряду с США, Южной Кореей, Китаем и Швецией.