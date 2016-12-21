50 тысяч билетов на бой Кличко – Джошуа были проданы за минуты

Следующую партию билетов пустят в продажу 16 января

Во время первого этапа продажи билетов на бой чемпиона IBF британца Энтони Джошуа и украинца Владимира Кличко продано 50 тысяч "тикетов"! Поединок пройдет 29 апреля в Лондоне на стадионе "Уэмбли", который вмещает около 80 тысяч зрителей, плюс 10 тысяч мест будет добавлено на футбольном поле. Второй этап продажи стартует 16 января на сайте stubhub.co.uk, билеты будут продаваться во всех ценовых категориях – £40, £60, £80, £100, £150, £200, £400, £800 и £2,000 за пакет VIP.

"Хотел купить билет за 100 фунтов, но они ушли всего за минуту!", – пишут болельщики в социальных сетях. "Билетов за 40, 60, 80 фунтов не удалось купить ни мне, ни одному из моих знакомых!", – цитирует boxing-mma.com британских фанатов бокса.

Напомним, что на кону поединка Джошуа – Кличко, кроме пояса британца IBF, также будет стоять вакантный титул чемпиона мира по версии WBA.