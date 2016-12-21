В России застраховали ЧМ-2018: "Теперь чтобы его забрать, нужно заплатить"

Ранее Россию из-за допингового скандала лишили чемпионата мира по бобслею

Президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко рассказал, что в стране обезопасили себя от потери чемпионата мира по футболу 2018 года, застраховав турнир на крупную сумму.

-Если ты подписывал какие-то соглашения о проведении соревнований, должна быть мера ответственности, страхование рисков. А иначе утром проснулся – а у тебя забирают чемпионат мира. Ну так заплати, что мы уже потратили, – и забирай. И нашим федерациям, конечно, надо очень серьезно к этому подходить. Вот в случае чемпионата мира по футболу-2018 – он застрахован.

-На сколько?

-А это уже наше личное дело.

Ранее сообщалось, 14 декабря Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) объявила о переносе чемпионата мира 2017 года по бобслею и скелетону из Сочи. Вчера было принято решение, что ЧМ пройдет в немецком Кенигзее. Эта информация вызвала породила слухи о перспективах футбольного чемпионата мира 2018 года.