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Чемпион мира по боксу украинец Усик не планирует бой с россиянином Гассиевым

20.12.16 20:52Сколько просмотров этой статьи136Сколько комментариев этой статьи0

Чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в первом тяжелом весе украинец Александр Усик не планирует проводить бой с обладателем титула чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) россиянином Муратом Гассиевым. Об этом ТАСС сообщил представитель Усика Александр Красюк.

«Это пока достаточно сырая тема, мы пока этот бой не планируем. Александр проведет следующий поединок в карде Головкин — Джейкобс 18 марта», — сказал Красюк.

Гассиев в начале декабря победил по очкам соотечественника Дениса Лебедева и завоевал титул IBF. Усик в минувшие выходные провел защиту титула WBO против южноафриканца Тхабисо Мчуну, нокаутировав соперника в девятом раунде.

На счету Гассиева 24 победы (17 нокаутом) и ни одного поражения. В активе также не имеющего поражений Усика 11 побед (10 нокаутом).

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