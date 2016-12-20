Самый плохой в мире профессиональный футболист по версии серии игр FIFA – голкипер Лейтон Ориент Сэм Сарджент не унывает

. С выходом каждой новой части футбольного симулятора от EA Sports поклонники спорят над тем, заслуженно ли получили свои показатели те или иные игроки.

И пока геймеры не могут сойтись во мнении, заслужил ли Криштиану Роналду общий рейтинг в 94, а Месси в 93, у Сэма Сарджента в этом вопросе дела обстоят значительно хуже.

Сэм – самый слабый футболист в данной игре. Он дебютировал в серии FIFA в 2016 году и его общий рейтинг составляет всего 45.

Тем не менее, Сарджент гордится тем, что попал в видеоигру, хоть сам за себя и не играет.

Вашему вниманию подборка лучших высказываний и откровений Сэма по этому поводу из его интервью Dream Team FC.

«Когда я взглянул на свои скиллы, то подумал: «Ой, они тут немного прокололись. Никто ведь не будет играть мною кроме меня самого».

«Когда я был ребенком, то мечтал попасть в видеоигру. Несмотря на то, что мой рейтинг ужасающий, видеть свою карточку в FIFA – восхитительно».

Худший футболист в FIFA 17: «Даже я не выпускаю себя в игре» «Мои одноклассники сказали, что попадание в игру – это чудесно. Все они, как и мои братья, купили себе мою карточку и очень рады за меня». «Первым делом в Ultimate Team я купил сам себя. Мой рейтинг всего 45 – так что я дешевый».

«ЕА, пожалуйста, поднимите мой рейтинг! Я не настаиваю, но, если у вас будет шанс немного прокачать мои скиллы, я буду очень признателен».