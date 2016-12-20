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Внук Марадоны пошел против отца?

20.12.16 12:10Сколько просмотров этой статьи119Сколько комментариев этой статьи0

Бенджамин Агуэро является фанатом Бока Хуниорс.

Наверное нету в мире ребенка, на которого будет возложено больше давления, если он решит стать футболистом, чем Бенджамин Агуеро. Дедушку паренька зовут Диего Марадона, отца Серхио Агуеро, а крестного Лионель Месси, и от него будут требовать невероятного.

Однако сейчас 7-летний мальчик слишком мал для мыслей о футбольном будущем и живет настоящим. Его мать, младшая дочь Марадоны и экс-супруга Агуеро Джанинна выложила в Твитерре фото, на котором изображен её сын и его футбольный кумир, которым является Карлос Тевес.

Бенджамин встретился с Тевесом на стадионе Бока Хуниорс после последнего матча аргентинца в составе местного гранда. Агуэро-младший попросил Карлитоса поставить автограф на его футболке Боки, что Тевес любезно сделал.

«Спасибо, что сделал моего сына счастливым», – написала Джанинна. – «Никогда раньше не видела, чтобы он так нервничал и был так сосредоточен. Благодарна навсегда».

Эта истори подорвала аргентинские СМИ, которые сразу же начали писать о том, что малыш Бенджамин принял сторону деда, а не отца. Напомним, что Диео Армандо в свое время выступал за Бока Хуниорс, в то время, как Кун Агуеро является воспитанником другого аргентинского клуба Идепендьенте, в котором намерен завершить свою карьеру.

«Конечно, он сам выбирает, за кого ему болеть. Когда его отец переедет обратно в Аргентину, то он сможет посещать матчи Индепендьенте и носить их футболку. Никто ему запрещать или навязывать свое мнение не будет», – говорит Джанинна Марадона.

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