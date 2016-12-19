Стало известно, где и когда пройдет следующий бой Усика

Чемпион мира в тяжелом весе по версии WBO Александр Усик проведет свой следующий бой 18 марта в Нью-Йорке. Об этом сообщает Telegraf.

Встреча состоится в рамках вечера бокса, главным событием которого станет бой лидера среднего веса казахстанца Геннадия Головкина с американцем Дэниэлем Джейкобсом.

По словам исполнительного директора промоутерской компании K2 Promotions Тома Леффлера, в андеркарте поединка Головкин - Джейкобс может состояться бой-реванш никарагуанца Романа Гонсалеса с мексиканцем Карлосом Куадрасом.

Добавим, гонорар Александра Усика за бой с Табисо Мчуну составил 75 тысяч долларов США, тогда как гонорар Мчуну 100 тысяч долларов.

Напомним, что Александр Усик добыл победу над Табисо Мчуну нокаутом в девятом раунде.

Наш боксер после боя признал ряд ошибок, и заявил что ему достанется "на орехи" от психолога.