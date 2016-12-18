«Свято-Николаевский забег» состоялся

Сегодня, в Николаеве прошел «Свято-Николаевский забег», в котором приняли участие белее 500 жителей города.

Как сообщают "Новости-N", многие николаевцы собрались на улице Адмиральской для того, чтобы поучаствовать в мероприятии, которое направлено на популяризацию здорового образа жизни среди жителей нашего города. В забеге приняли участие около двухсот детей и более трехсот взрослых, среди которых 200 военнослужащих.

Перед забегом жителей города с наступающими праздниками поздравил начальник городского управления физической культуры и спорта Олег Машкин, который оказывал активную помощь в организации забега.

В начале бегунов ждала разминка, после этого состоялся забег детей до 7 лет с дистанцией 100 метров. Далее в забеге на 500 метров приняли участие дети от 8 до 18 лет, а после одновременно стартовали взрослые с дистанциями 5 и 10 км.

Сразу после забега детей прошла церемония награждения «За лучший детский костюм». Победил костюм в цветах флага Украины.