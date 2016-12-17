Боксера Поветкина снова сняли с боя из-за положительного допинг-теста

Всемирный боксерский совет (WBC) отозвал разрешение на бой между канадцем Бермейном Стиверном и россиянином Александром Поветкиным из-за положительной допинг-пробы последнего. Об этом написал в Twitter президент WBC Маурисио Сулейман.

17 декабря Поветкин должен был провести бой за звание чемпиона мира в супертяжелом весе.

Сулейман заявил, что Поветкин сдал положительную пробу перед предстоящим боем. Эксперты Волонтерской анти-допинговой ассоциации VADA нашли в организме россиянина следы употребления вещества "остарин".

В России он приравнен к анаболическим стероидам и используется для увеличения мышечной массы и сжигания подкожного жира.

В мае 2016 года Поветкин должен был провести бой против тогдашнего чемпиона по версии WBC американца Деонтея Уайлдера. Но перед боем россиянин сдал положительную пробу на мельдоний.

Бой так и не состоялся, но промоутерам Поветкина удалось доказать, что следы мельдония появились в организме спортсмена до того, как препарат был признан допингом.