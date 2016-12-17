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Еврочеллендж. Польша разгромила Украину

17.12.16 10:35Сколько просмотров этой статьи152Сколько комментариев этой статьи0

Сборная Украины провалила второй поединок на международном турнире в Польше.

Национальная сборная Украины проиграла и второй свой поединок на международном турнире в Польше.

Вчера команда Александра Савицкого разгромно уступила сборной Казахстана со счетом 1:5, а сегодня с таким же результатом проиграла хозяевам турнира – сборной Польше.

Уже в первом периоде украинцы пропустили две безответные шайбы, а затем во втором в наши ворота влетело еще два гола, на что мы смогли ответить одним результативным броском Георгия Кичи в большинстве. В заключительной двадцатиминутке Польша еще раз расписалась в воротах Захарченко, который заменил Бесхлебного во втором периоде и установила окончательный счет – 5:1.

Свой следующий поединок подопечные Александра Савицкого проведет завтра против сборной Южной Кореи.

Польша – Украина 5:1 (2:0, 2:1, 1:0)

Шайбы: 10:35 Урбанович (Капица, Дзибински) – 1:0, 17:29 Гузик (Брык) – 2:0, 22:10 Коморски (Чмилевски, Бепьержс) – 3:0, 23:45 Дзюбински (Капица, Урбанович) – 4:0, 30:31 Кича (Таран, Петранговский – больш) – 4:1, 48:17 Вайда (Бепьержс, Стрижовски) – 5:1 Вратари: Одробный – Бесхлебный (Захарченко)

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