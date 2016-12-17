Звезды биатлона призывают дисквалифицировать россиян

Лидеры мужского биатлона Мартен Фуркад, Эмиль Хегле Свендсен и Йоханнес Бе резко отреагировали на новости, что множество российских биатлонистов оказались под подозрением в употреблении допинга.

Лидер мирового биатлона Мартен Фуркад заявил: «Если не будут приняты соответствующие меры в отношении российских биатлонистов, то я буду призывать своих коллег отказаться от участия в соревнованиях».

Однако, француз все-таки надеется, что так далеко заходить не придется: «Я верю, что IBU располагает достаточными доказательствами. Россия не должна участвовать в соревнованиях».

Так спортсмен прокомментировал недавний скандал, когда Андерс Бессеберг, президент IBU, обвинил 31 российского биатлониста в употребление допинга. Организация требует исключить Россию из всех возможных соревнований по биатлону.

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё считает: «Эти события очень драматичны. Я считаю, что запрет для России на участие в соревнованиях справедлив, только если доказательства действительно серьезны». Он также отметил: «Ситуация похожа на бобслей, где Россия недавно потеряла право проводить чемпионат мира».

Не все биатлонисты согласны с такой строгостью. Российский биатлонист Антон Шипулин сказал: «Очень строго исключать всю страну. Тем более у IBU нету доказательств, мы видели отчет Сета Макларена, но не видели доказательств именно этого обвинения».

Эмиль-Хегле Свендсен поддержал предложение Фуркада: «Мы не можем иметь дело с мошенниками. IBU должен быть примером и не допустить россиян до соревнований. Мне жаль, но я бы поддержал бойкот».

В интервью канала «Матч ТВ» норвежец сказал: «Если все обвинения в применение допинга окажутся правдой, это будет большим позором не только для России, но и для всего биатлона в целом. Но я не поверю в то, что российские биатлонисты принимали допинг, пока не будет доказательств. Ни один старт не может быть отменен, пока доказательства не появятся. Мы хорошие друзья с Шипулиным, мне нравится выступать в России. Тюмень и Ханты-Мансийск – одни из моих любимых мест».