ТОП-5 спортивных хитов уикенда: за чем следить болельщику на выходных

Что и когда смотреть на выходных спортивному болельщику: от биатлона до суперматча в английской Премьер-лиге

1. БАСКЕТБОЛ. ДЕРБИ "ХИМИК" – "БИПА"

ТВ: пятница, 17:55, XSPORT

Одесское дерби Суперлиги пройдет в Южном. "Химик", отдавший на прошлой неделе лидерство "Будивельнику", постарается повторить успех последней очной ставки с "БИПой" (79:63).

2. БИАТЛОН. КУБОК МИРА В НОВЕ МЕСТО

ТВ: пятница, 18:25, суббота, 15:55, 18:25, воскресенье, 12:40, 15:10, UA:Перший

За неубедительный старт сезона украинцы реабилитировались в эстафетах на 2-м этапе — 3 и 4 место. В Чехии они попробуют взойти на пьедесталы в спринтах, пасьютах и первых масс-стартах.

3. БОКС. ПЕРВЫЙ БОЙ УСИКА В АМЕРИКЕ

ТВ: воскресенье, 5:00, "Интер"

В Лос-Анджелесе чемпион мира WBO в первом тяжелом весе Александр Усик проведет первую защиту с южноафриканцем Табисо Мчуну. Для украинца это дебютный файт в Америке в профи. "Могу драться где угодно, — заявил Усик. — Сейчас меня не заботят деньги, хочу показать качественный бокс. Пришло время обрести новых фанатов в США. Хотел бы объединить все пояса или хотя бы несколько. И к 2018-му, думаю, буду готов перейти в супертяжи".

4. ФУТБОЛ. "ДАРМШТАДТ" – "БАВАРИЯ"

ТВ: воскресенье, 16:25, "Спорт 2"

Лидера Бундеслиги "Баварию" в 15-м туре ждет встреча с аутсайдером, изобилующим украинскими футболистами "Дармштадтом", который проиграл уже 6 встреч подряд.

5. ФУТБОЛ. "МАНЧЕСТЕР СИТИ" – "АРСЕНАЛ"

ТВ: воскресенье, 17:45, "Футбол 2"

Битва соседей по таблице. Команда Венгера на неделе уступила "Эвертону" и теперь идет третьей (1:2), а банда Гвардиолы — за ней.