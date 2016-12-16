Верхний банер

ТОП-5 спортивных хитов уикенда: за чем следить болельщику на выходных

16.12.16 16:00Сколько просмотров этой статьи169Сколько комментариев этой статьи0

Что и когда смотреть на выходных спортивному болельщику: от биатлона до суперматча в английской Премьер-лиге

1. БАСКЕТБОЛ. ДЕРБИ "ХИМИК" – "БИПА"

ТВ: пятница, 17:55, XSPORT

Одесское дерби Суперлиги пройдет в Южном. "Химик", отдавший на прошлой неделе лидерство "Будивельнику", постарается повторить успех последней очной ставки с "БИПой" (79:63).

2. БИАТЛОН. КУБОК МИРА В НОВЕ МЕСТО

ТВ: пятница, 18:25, суббота, 15:55, 18:25, воскресенье, 12:40, 15:10, UA:Перший

За неубедительный старт сезона украинцы реабилитировались в эстафетах на 2-м этапе — 3 и 4 место. В Чехии они попробуют взойти на пьедесталы в спринтах, пасьютах и первых масс-стартах.

3. БОКС. ПЕРВЫЙ БОЙ УСИКА В АМЕРИКЕ

ТВ: воскресенье, 5:00, "Интер"

В Лос-Анджелесе чемпион мира WBO в первом тяжелом весе Александр Усик проведет первую защиту с южноафриканцем Табисо Мчуну. Для украинца это дебютный файт в Америке в профи. "Могу драться где угодно, — заявил Усик. — Сейчас меня не заботят деньги, хочу показать качественный бокс. Пришло время обрести новых фанатов в США. Хотел бы объединить все пояса или хотя бы несколько. И к 2018-му, думаю, буду готов перейти в супертяжи".

4. ФУТБОЛ. "ДАРМШТАДТ" – "БАВАРИЯ"

ТВ: воскресенье, 16:25, "Спорт 2"

Лидера Бундеслиги "Баварию" в 15-м туре ждет встреча с аутсайдером, изобилующим украинскими футболистами "Дармштадтом", который проиграл уже 6 встреч подряд.

5. ФУТБОЛ. "МАНЧЕСТЕР СИТИ" – "АРСЕНАЛ"

ТВ: воскресенье, 17:45, "Футбол 2"

Битва соседей по таблице. Команда Венгера на неделе уступила "Эвертону" и теперь идет третьей (1:2), а банда Гвардиолы — за ней.

Сегодня|Спорт

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Четверг, 22.12.2016

Закругление верхнее-левое

16:13Николаевцев приглашают на детскую игровую программу

15:54Директор «Зори-Машпроект» не уверен , что предприятие будет участвовать в новом тендере

15:37В Украине повысили акцизы на пиво, алкоголь и сигареты

15:00"Динамо" первым в Украине открывает киберспортивное направление

14:45В Италии герцог Андреа Одескальки арестован за выращивание в своем замке конопли

14:21В Николаеве неизвестные взломали резиденцию Святого Николая

14:00Названа стоимость билетов на скоростной поезд из Киева в Польшу

13:25В Иркутске жертвами настойки боярышника уже стал 71 человек

13:00Перестрелка в Княжичах: Луценко назвал 17 подозреваемых

12:49Победы "НИКО-БАСКЕТА"

12:10Стало известно, как депутаты распределят городские деньги

11:54Гранатуров считает нелегитимным назначение 7 заместителей Сенкевича

11:45На Николаевщине адвокат, не предоставивший бесплатную помощь задержанному, пойдет под суд

11:30В Николаевской области на пожаре погиб человек

11:14Сегодня депутаты горсовета Николаева рассмотрят исполком и структуру, бюджет - завтра

11:12В Украине 97% дорог в плохом состоянии, - Укравтодор

10:58В Николаеве судью подозревают во взяточничестве

10:33Новый глава "Приватбанка" обратился к клиентам и работникам с первым заявлением

10:14На Николаевщине увеличилось число отравлений угарным газом. Спасатели призывают граждан к бдительности!

10:00Кабмин согласовал выплату январских пенсий с 25 декабря

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

08.12.16 16:282360

На днях горсовет выделит "Николаевводоканалу" средства на погашение долга перед "Николаевоблтеплоэнерго"

08.12.16 16:363190

Беловежье. 25 лет спустя

08.12.16 16:412500

В Одессу на матч против "Зари" прибудут около тысячи фанов "Манчестер Юнайтед"

08.12.16 16:532210

В Нидерландах возводят мемориал в память о жертвах рейса МН17

Самые читаемые

10.12.16 14:136800

ТОП-25 сайтов, которые пользуются у украинцев наибольшей популярностью

13.12.16 19:166780

Руководство николаевской Нацгвардии отметило грамотой Владислава Чайку

16.12.16 14:325190

Владислав Чайка ко Дню Святого Николая передал сладкие подарки для детей военнослужащих Николаевского гарнизона

21.12.16 16:064900

Владислав Чайка обращается к городскому голове и депутатам Николаевского городского совета

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама