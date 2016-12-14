Впервые за пять лет в Украине пройдет Матч всех Звезд

Команды будут формироваться по географическому распределению Север – Юг.

Об этом сообщает Федерация баскетбола Украины.

Весной следующего года состоится Матч всех Звезд украинского баскетбола – так решили сегодня на заседании Президиума ФБУ. Звездный вечер состоится в марте-апреле. Точная дата пока определяется.

Президент ФБУ Михаил Бродский предложил отойти от принципа формирования команд участниц Матча Звезд украинцы против легионеров. Команды будут формироваться по географическому распределению Север – Юг. На президиуме ФБУ говорили и о городе проведения Матча Звезд. Сейчас есть несколько вариантов, это в частности Одесса и Днепр.

Последний раз Матч Звезд в украинском баскетболе проводился в 2012 году, когда звездный вечер принимал столичный Дворец Спорта.