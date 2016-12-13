Официально: Россию лишили чемпионата мира 2017 года

Новое место проведения соревнований по бобслею и скелетону будет названо в ближайшие дни

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) сообщила о том, что приняла решение о переносе из Сочи чемпионата мира, который должен был пройти в феврале 2017 года. Новое место проведения турнира будет названо в ближайшие дни. "Исполком IBSF посчитал, что в этот непростой момент будет разумно не проводить соревнования такого масштаба в России. Решение было принято по двум причинам. Во-первых, позволить спортсменам изо всех стран принять участие в турнире, в котором на первом месте будет спорт, а не обвинения и споры – обоснованные или нет. Во-вторых, Федерация бобслея России приложила огромные усилия для проведения чемпионата мира, однако в нынешних условиях было бы почти невозможно оценить усилия оргкомитета и качество центра "Санки", как одного из лучших в мире.

IBSF также просит всех своих членов и спортсменов соблюдать принципы фэйр-плей и уважение друг к другу, что включает в себя презумпцию невиновности для любых спортсменов, независимо от национальной принадлежности, до того момента, пока не доказано обратное", – говорится в заявлении IBSF.

Ранее скелетонисты из Латвии заявили, что собираются пропустить турнир из-за допингового скандала с Сочи-2014. Также сообщалось о том, что соревнования могут бойкотировать команды США, Великобритании, Южной Кореи и Австрии.