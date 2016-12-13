Обладателем Золотого мяча 2016 стал Криштиану Роналду

Нападающий клуба "Реал" (Мадрид) Криштиану Роналду в четвертый раз в карьере стал обладателем Золотого мяча, вручаемого лучшему футболисту планеты по итогам года.

Сам 31-летний спортсмен не смог присутствовать на вручении награды, так как в данный момент находится в Японии.

Награда "Золотой мяч" была учреждена главным редактором журнала France Football в 1956 году: раз в год спортивные журналисты выбирают лучшего футболиста в Европе.

В 2010 году "Золотой мяч" был объединен с призом "Игроку года ФИФА", и награда получила название "Золотой мяч ФИФА". В сентябре 2016 года журнал прекратил сотрудничество с ФИФА и объявил о возвращении старого формата выбора победителя.

Ранее Роналду выигрывал "Золотой мяч" в 2008, 2013 и 2014 годах и восемь раз был включен в число номинантов на премию.

Рекорд по количеству "Золотых мячей" на данный момент принадлежит аргентинскому футболисту, нападающему "Барселоны" Лионелю Месси, который пять раз становился обладателем этой награды: в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 годах.