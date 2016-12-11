08.12.16 17:172670
Президент назначил государственную стипендию николаевскому дефлимпийцу
|11.12.16 18:34
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Об этом гласит Указ Президента Украины №549/2016 «Про призначення державних стипендій чемпіонам і призерам Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор».
Документ опубликован на сайте главы государства, пишет InsheTV.
Чемпион ХХІ летних Дефлимпийских игр по футболу Александр Чаленко будет получать стипендию в размере 4 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.
Сейчас Александр Чаленко тренирует команду по футболу «Инваспорт», а в завершившемся чемпионате Николаева этого года он стал «Лучшим игроком» в Любительской лиге.