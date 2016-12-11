Президент назначил государственную стипендию николаевскому дефлимпийцу Об этом гласит Указ Президента Украины №549/2016 «Про призначення державних стипендій чемпіонам і призерам Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор». Документ опубликован на сайте главы государства, пишет InsheTV. Чемпион ХХІ летних Дефлимпийских игр по футболу Александр Чаленко будет получать стипендию в размере 4 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. Сейчас Александр Чаленко тренирует команду по футболу «Инваспорт», а в завершившемся чемпионате Николаева этого года он стал «Лучшим игроком» в Любительской лиге. На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама