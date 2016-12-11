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Кличко и Джошуа встретятся 29 апреля на Уэмбли

11.12.16 14:35Сколько просмотров этой статьи271Сколько комментариев этой статьи0

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко (64-4, 53), свой следующий бой проведет 29 апреля. а его соперником ожидаемо

Напомним, что главным событием вчерашнего вечера бокса в Манчестере был поединок Энтони Джошуа и Эрика Молины-младшего. Один из самых перспективных чемпионов последних десятилетий (Энтони Джошуа) легко одолел своего американского оппонента. После завершения боя на ринг вышел промоутер британца – Эдди Хирн, и объявил, что следующий бой его подопечного состоится 29 апреля на Уэмбли.

Противостоять же Джошуа будет Владимир Кличко. На кону поединка будет стоять не только ныне принадлежащий Энтони пояс по версии IBF, но и вакантные регалии по версиям WBA и IBO.

После того как встреча была анонсирована, на ринг поднялся Владимир Кличко ,который поздравил Джошуа с победой и провел с британцем что-то наподобие дуэли взглядов.

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