МБК «Николаев» вырвал победу у харьковского «Политехника»

9 декабря МБК «Николаев» победил на выезде харьковский «Политехник». Мощная игра лидера «Николаева» Кушнирова, оформивший в этом матче дабл-дабл — 27 + 14 подборов — позволяла «корабелам» оставаться в игре по ходу матча. А сверхважные попадание Иванова и Онуфриева позволили «Николаеву» вырвать победу на последних секундах матча. Об этом сообщает Федерация баскетбола Украины.

Уже с первых минут николаевцы постарались захватить преимущество в краске, начав матч со сдвоенным центром Кушниров — Анисимов. Однако особых дивидендов Борису Сагаю такое решение не принесло.

Об этом пишет "Мой город"

Отдав гостям преимущество на первых минутах матча, хозяева ближе к первому перерыву пришли в себя, а уже во второй десятиминутке вышли вперед. Стоит отметить результативную игру стартовой пятерки «Политехника», которая и сделала для команды 8-очковое преимущество перед большим перерывом. У «Николаева» же доминировал Кушниров, который набрал 15 из 27 командных очков в первой половине матча.

Казалось бы, все складывается для хозяев очень неплохо, однако, как только на помощь Кушнирову пришли Иванов, Онуфриев и Тонченко, «корабелам» удалось выровнять игру, а произошло это в концовке третьей десятиминутки.

Всю заключительную четверть команды шли «очко в очко», однако в решающий момент игру в свои руки взяли опытные снайперы «Николаева» Иванов и Онуфриев, чьи дальние попадания решили судьбу матча в пользу «корабелов». «Николаев» вырвал сложную выездную победу, дожав харьковчан в концовке матча. Свой следующий матч МБК «Николаев» проведет 11 декабря на паркете «Кремня»