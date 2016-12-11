Маррей - величайший спортсмен в истории Великобритании

Telegraph назвал лучшего спортсмена в истории Британии.

Газета Telegraph Sport провела голосование среди своих подписчиков, по результатам которого определила 100 лучших спортсменов в истории Великобритании.

В голосовании приняли участие всего 7 тысяч подписчиков (при населении в более чем 60 млн человек), а также 13 экспертов в области спорта, среди которых был известный валлийский футболист Райан Гиггз.

Лучшим спортсменом в истории Великобритании в итоге стал первая ракетка мира Энди Маррей.

«Для меня большая честь получить эту награду», – говорит Маррей. – «Мне очень приятно, и я нахожусь в некотором шоке, когда смотрю на достижения других спортсменов и понимаю, что лучшим назвали именно меня».

Отметим, что в двадцатку вошли три футболиста, четыре легкоатлета, три регбиста, игрок в крикет, два паралимпийца, два велосипедиста, гольфист и жокей.