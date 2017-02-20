В Украине запретили популярный кардиопрепарат

Данная серия препарата не соответствует регистрационному свидетельству.

В Украине ввели временный запрет на препарат «Кардиодарон-Здоровье», который применяется для лечения и профилактики нарушений сердечного ритма.

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками ввела временный запрет на продажу, хранение и реализацию препарата «Кардиодарон-Здоровье» (раствор для инъекций, 50мг/мл по 3 мл в ампулах №10х2 в блистерах в коробке) серии 81115 производства ТОВ «Фармацевтическая компания «Здоровье», Украина. Запрет введен по причине того, что данная серия препарата не соответствует регистрационному свидетельству по показателям «Описание» и «Механические составляющие».

В связи с этим Госслужба своим распоряжением обязала все субъекты госсобственности, осуществляющие реализацию, хранение и применение данного препарата, немедленно проверить наличие временно запрещенной формы препарата и снять ее с оборота для последующего помещения под карантин.